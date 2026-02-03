華信航空班機故障 取消2班台中飛澎湖班機

華信航空今日班機故障檢修，導致2班台中飛澎湖班機取消。（民眾提供）

華信航空今（3）日上午台中飛澎湖班機，因航機檢修、班機調度因素，由於飛安考量，導致班機取消，華信緊急調度簽轉他航，並安排下午5時後班機載運，凸顯出現行澎湖天空僅有2家航空公司，機組員及班機調度不易的窘境。但年關將近！澎湖班機又出現大量空位訊息，顯示航空業難為。

根據了解，今日上午表定10時45分、下午1時35分，由台中清泉崗機場飛往澎湖馬公班機，因發現機械故障，必須進行檢修等飛安因素，宣布班機取消，導致大批旅客滯留台中清泉崗機場，華信航空台中機場櫃檯前旅客大排長龍，紛紛查詢何時能夠起飛？華信航空地勤人員立即出面安撫旅客情緒，並協調班機調度。

請繼續往下閱讀...

華信航空表示，今日台中飛往澎湖班機因航機檢修、班機調度因素有所調整，現場提供便當及飲料，並協助旅客簽轉，造成旅客不便之處，敬請見諒。根據了解，部分旅客因有急事赴澎，優先簽轉改搭立榮航空班機，由於機位有限，其餘則統一搭乘華信下午5時調度班機。

由於澎湖天空目前僅剩下2家航空公司，在班機、機組員調度緊繃情況下，去年澎湖一年到頭、不分淡旺季都一票難求，直至今年春節前又出現大量空位，在盈虧自負情況下，航空公司經營不易，班機傳出故障檢修延誤行程，由於飛安考量第一，外界也不忍苛責。

台中機場看板，顯示台中飛澎湖取消航班。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法