富豪級盤子？ 5天4夜國旅「每人團費破5萬 」 他哀號：根本玩不起

一名網友近期瀏覽旅遊網站，發現有一趟5天4夜的國旅行程，能暢遊九份、日月潭、阿里山等熱門景點，然而這個6人小團的團費，每人竟高達5萬多，令他傻眼驚呼「根本玩不起」。示意圖。（新北市觀旅局提供）

近年國旅常被台灣民眾詬病，各類收費項目越來越高昂，讓不少台灣民眾寧願選擇出國旅遊。近期一名網友分享，他發現旅遊網站有一個5天4夜的國旅行程，能暢遊九份、日月潭、阿里山等熱門景點，然而這個6人小團的團費，每人竟高達5萬多，令他傻眼驚呼「根本玩不起」，貼文發布後，也掀起大批網友熱議。

該名網友在Dcard以「國旅一人5萬也太扯」為標題發文指出，他日前瀏覽某旅遊網站，看到一個5天4夜的國旅包套行程，路線涵蓋新北九份、新竹城隍廟、南投日月潭以及嘉義阿里山國家森林遊樂園，並主打這是包車6人小團，導遊還提供中英文服務，每人團費收5萬680元。對此，原PO以「盤子富豪等級」形容這趟國旅行程，認為一般人只能看看、根本玩不起，還指出這個團費的收費價格，已經可以去2趟泰國之旅。

貼文一出，部分網友留言吐槽，「玩國旅的都是頂級富豪」、「5萬我之前日韓自由行11天」。另有不少的理性網友點出，這團國旅收費較高的原因，「包車遊單價高是正常的，畢竟少人均攤費用」、「這是包車欸！你自己安排當然不會那麼貴啊」、「雖然國旅不便宜，但是大哥這是包車旅遊當然貴啊」、「在我看來應該是貴住宿跟包團的關係，想要便宜好玩就去跟別人併團，但要承受有人難搞遲到就是了」。

還有從事旅遊業的內行人分析，從遊玩景點、配置懂外語的司機與導覽來看，推測這是專門給外國旅客的行程，收費貴很正常；但也有人反駁，自己跟小團去日本、泰國等國家旅遊，也沒遇過團費收費這麼高的情況。另有網友指出，「我的外國友人來就是玩這個，他們覺得很不錯」、「通常是住宿跟交通（包車）貴，你沒秀出住宿飯店」、「有沒有一種可能，是你真的不夠有錢？台灣的一些長輩真的退休就是到處玩國旅」。

