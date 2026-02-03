八里國中遷校台北港文中一用地 可行性評估完成初修、2032年遷校

八里國中將遷校至台北港文中一用地；圖為預定地。（新北市教育局提供）

據新北市民政局統計，截至1月31日止八里人口有4萬3462人，為因應未來八里人口快速增加，八里國中將遷校至台北港文中一用地，解決學子通學不便及校舍老舊問題，預計2032年完成遷校作業，提供孩子較佳學習環境。校長詹志偉表示，遷校工程正進行可行性評估，目前已完成第一次修正。

教育局指出，八里國中遷校基地位於台北港特定區「文中一」用地，校地約2.8公頃，目前正依地方意見及專業審議結果，持續辦理可行性評估與規劃修正。新校舍以國中36班規模為主，規劃普通、專科及特教教室，並設置多功能活動中心（含室內運動空間）及圖書館，現階段以學生就學與校務使用需求為核心，暫無公托、公幼參建規劃。

詹志偉指出，遷校工程正進行可行性評估，目前已完成第一次修正；預定遷校地點位於市區中心，鄰近住宅區、八里國小、十三行博物館及八里區行政中心，不僅可解決學生上下學交通不便與家長接送問題，也能落實在地就學理念。此外，新校區與台北港更為接近，周邊社區與產業資源豐富，有助學生與國際接軌。

議員鄭宇恩表示，未來新校區應考量八里人口增長需求、公托、公幼及微型運動中心的需求。另外在舊校區的活化也同樣要針對社會福利設施來做通盤規劃，如何運用既有的校舍、操場、環境教育場域來活化運用。另，遷校的土地目前是棒球場，在施工期間相關的訓練及賽事空間，也需事前做好配套。

針對舊址規劃，議員陳偉杰則說，應跨局處啟動活化評估，建議將舊校舍轉型為地方健身中心，規劃如匹克球、羽毛球等熱門球類場館，補足八里室內運動空間的不足。舊校舍活化的核心應在於空間再造與全齡共享，除了設置球類場館外，更可利用閒置教室空間，打造結合重量訓練、瑜伽教室及複合式休憩空間的運動基地。

教育局回應，新校舍預計於2032年啟用，已完成舊校舍空間盤點，並依相關計畫提送財政局統籌需求調查，後續將跨局處評估活化方向。未來將以「教育＋社福」為主軸，研議引入公共化幼兒園、公共托育中心、銀髮俱樂部及樂齡學習中心等多元設施，並啟動公聽或地方說明程序，確保活化規劃符合社區期待。

