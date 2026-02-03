助培育半導體產業人才 中原推新學程可跨域模組修習

台灣半導體業發展快速，需才孔急，許多大學都推出新學制，中原大學獲教育部核准成立「半導體產業學士學位學程」，預計115學年度起招生。（中原大學提供）

台灣半導體業發展快速，需才孔急，許多大學都推出新學制，中原大學獲教育部核准成立「半導體產業學士學位學程」，整合校內理工強項與產學資源，學生可在有關聯性的多個領域進行模組化修習，同時也能安排產業實習、國際交流等，透過「跨域 × 產業 × 國際」3大要素，培育具備工程基礎、系統整合能力與產業即戰力的半導體專業人才，預計115學年度起招生。

中原大學在113學年度時即設立「半導體材料與光電檢測碩士學位學程」，同步成立全國私校首間「半導體產業學院」，也設置校級「半導體材料暨先進光學研究中心」，聚焦次世代半導體材料研發、先進光電檢測技術、先進封裝及矽光子等重點領域，擁有與產業接軌的研發與量測量能。校方表示，「半導體產業學士學位學程」後，將完善由學士延伸至碩士的縱向培育架構。

中原大學半導體產業學士學位學程主任郭泰辰指出，課程規劃方面，學生可依興趣與職涯方向，於元件整合、製程模組、儀器工程、封裝測試、智慧製造等重點領域進行模組化修習，並透過產業實習、業界師資共同授課及國際交流機會，在學期間即能接軌產業情境。此外，校方於去年底與比利時法語魯汶大學WinFab簽約，參與ChipWin平台結盟產學研單位，可藉此培育具國際視野的產業菁英。

中原大學半導體產業學院院長傅昭銘表示，學院強調協同跨域資源、精勤專業修練、前瞻創新突破及卓越人才培育，致力於跨域整合、產業實務及創新國際的特色定位，培養具備國際競爭力的高階半導體人才，並系統性建構從學士到碩士的縱向教育體系，積極回應國家半導體產業政策與全球科技人力需求。

校方強調，新設學程整合校內相關系所師資與研究資源，課程設計緊扣產業趨勢，系統性建構從材料科學、元件整合、製程模組、封裝測試到智慧製造的完整學習路徑。而透過系統化課程訓練、產業實習與業界師資共同授課等多元培育機制，能協助學生全面理解半導體產業核心技術與實務運作脈絡，為台灣半導體產業注入穩定且高品質的育才新動能。

