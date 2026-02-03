扯！桃園歲末送暖 中低收入戶竟收到過期快8年白米

桃園區公所寒冬送暖活動，受贈戶發現領到的白米竟然過期快8年。（圖由議員黃瓊慧提供）

桃園市桃園區公所上月31日舉辦寒冬送暖活動，媒合慈善團體捐贈物資幫助中低收入戶，卻有受贈戶收到過期快8年白米，議員黃瓊慧接獲投訴表示，寒冬送暖立意良善，沒想到受贈戶卻收到過期白米，區公所回覆是印錯，這樣的說法讓人難以接受，後續還有多場寒冬送暖，市府務必對物資做好食安把關；桃園區長許敏松表示，確實有收到受贈戶反映白米過期，區公所也向提供者查詢，並發簡訊給所有前來領物資的受贈戶，提醒檢視日期並進行更換，未來區公所在受理物資捐贈時，將會請同仁確認檢查，避免類似情況再發生。

受贈戶投訴指出，自己本身是列冊的中低收入戶，依桃園區發放物資的日期前往領取，領回後發現裡面有1包白米，看了保存日期簡直傻眼，稻米期別2016年2期，製造日期2017年2月8日，有效日期2018年2月7日，過期都快8年了，但其他食品保存期限都沒有問題，讓他感到非常困惑，到底是打錯還是真的過期這麼久，希望可以詳細調查。

黃瓊慧表示，市府媒合慈善團體捐贈物資，幫助1583戶弱勢家庭，原本立意良善，沒想到受贈民眾卻收到過期快8年白米，詢問負責發放的桃園區公所，卻回覆白米沒有過期而是日期印錯，這種回覆讓人無法接受，根本是搪塞說法，包裝上還有稻米的生產期別，說印錯真的太牽強，令人質疑是否沒有替物資做嚴格把關，發生問題只是1句印錯打發，身為公部門應該要做好做基本的食安保障工作，接續還有數次寒冬送暖活動，要求嚴格把關，避免再發生類似問題。

許敏松表示，寒冬送暖物資都是善心人士捐贈，有個人也有團體，確實有收到受贈戶反應白米有過期，公所也向提供者查詢，將發簡訊給所有前來領物資的受贈戶，提醒受贈戶檢視一下日期，有問題可進行更換，未來在受理物資捐贈時將請同仁確認檢查，避免類似情況再發生。

