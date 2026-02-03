為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高女監將手作溫度傳出高牆 弱勢童歡喜添新衣過年

    2026/02/03 14:16 記者洪臣宏／高雄報導
    高女監贈送縫紉班製作的童裝給弱勢兒童，將手作的溫度傳遞高牆之外。（高女監提供）

    高女監贈送縫紉班製作的童裝給弱勢兒童，將手作的溫度傳遞高牆之外。（高女監提供）

    農曆春節將至，弱勢兒少今（3）日也收到了來自高牆內的祝福。高雄女子監獄縫紉班於歲末傳愛，學員們親手縫製的一批精美童裝，贈予「台灣怡心寶貝社群協會」，期盼透過充滿溫度的手作衣物，讓孩子們能穿上新衣過好年。

    高女監表示，縫紉班學員在專業老師指導下，不僅學習打版、裁縫與設計等專業技能，更在製作過程中磨練耐心與心性。此次捐贈的童裝，從選布、配色到車縫，皆由學員們一手包辦，展現出不亞於市售品牌的精緻質感。

    學員「阿蘭」（化名）說，在縫製這些衣服時，心裡想著孩子穿上它時開心的模樣，覺得自己也能為社會盡一份心力，這不僅是技能的練習，更是一次自我省思與回饋的機會。

    這批童裝涵蓋了多種尺寸與款式，展現了學員們多元的設計與巧思，這次送出79件。台灣怡心寶貝社群協會理事長潘怡璇表示，許多弱勢家庭在年節期間物資相對匱乏，這批由高女監學員親手縫製的衣物，對孩子們來說不僅是實質上的幫助，更是心理上的支持與鼓勵。

    高女監表示，之前只給本監收容3歲以下隨母親入監孩子，這次洽詢高雄地區各社福機構，唯有台灣怡心寶貝有缺衣物，未來將持續結合專業職業訓練與公益活動，讓學員在復歸社會前，能建立正確的價值觀與自信心

    學員運用巧思與巧手，為弱勢兒童春節添新衣。（高女監提供）

    學員運用巧思與巧手，為弱勢兒童春節添新衣。（高女監提供）

    高女監縫紉班為弱勢兒童添新衣。（高女監提供）

    高女監縫紉班為弱勢兒童添新衣。（高女監提供）

