嘉縣頭橋陸橋3月將拆除 各界憂交通安全與壅塞

頭橋陸橋拆除期間，頭橋平交道交通將更加壅塞。（記者蔡宗勳攝）

配合「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫」進行，民雄鄉頭橋陸橋預計3月3日起進行拆除作業。

交通部鐵道局中部工程處今在民雄產業園區服務中心召開施工前交通維持說明會，興南村長黃丞鈞與金興村長何建明都憂心對交通造成重大衝擊，影響村民行的安全；工業區廠商則對重車行駛受到限制，擔心無法如期交貨受罰。中部工程處強調會加強交通維持，確保安全與暢通，並進行滾動式檢討，務必將影響層面降到最低。

配合「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫CG02標臨時軌道、臨時軌電訊及電車線工程」將進行頭橋陸橋拆除施工作業，預計施作時間從3月3日上午8點至12月31日。

施工前說明會由第四工務段段長陳銘煌主持，議員黃啟豪到場關心，相關單位及民雄與頭橋兩產業園區廠商代表出席。

陳銘煌表示，頭橋陸橋拆除後改為平面道路，將設置工業一路臨時平交道來維持原頭橋陸橋穿越鐵路功能，車道配置維持原陸橋寬度12公尺，採雙向各一混合車道。施工期間15噸以上大車將管制通行，工業五路金興社區禁止10噸以上貨車通行，金興村忠義街禁止10噸以上貨車通行。上、下班時段於166縣道及省道路口加派義交人員指揮交通。

黃丞鈞說，工業二路耀明宮路段原本就很易壅塞，頭橋陸橋拆除期間更是雪上加霜，重車頻頻進出，不僅交通易打結，村民行的安全更讓人憂心，務必要確實執行管制時段與路段。

物流業者則說，他們的車子都是26噸以上，而且必須配合顧客的時間收送貨，層層管制，他們將無法正常營運，希望可以給予特別通行證來解決問題。

陳銘煌強調，針對大家的意見，統整之後會和相關單位研商，在確保安全與維持交通順暢前提下進行調整，執行之後也會滾動式檢討，將衝擊降到最低。

重車頻頻進出的頭橋陸橋即將拆除。（記者蔡宗勳攝）

鐵道局中部工程處第四工務段段長陳銘煌。（記者蔡宗勳攝）

頭橋陸橋拆除工程的交通維持說明，議員黃啟豪要求加強主要路段交管措施。（記者蔡宗勳攝）

