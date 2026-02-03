為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆城際轉運站拚活化 基市府到台北辦招商

    2026/02/03 13:32 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市政府昨天（2日）在台北舉辦「基隆城際轉運站商業空間招商說明會」；圖為簡報中空間規劃。（圖為基隆市政府交通處提供）

    基隆市政府昨天（2日）在台北舉辦「基隆城際轉運站商業空間招商說明會」；圖為簡報中空間規劃。（圖為基隆市政府交通處提供）

    基隆市政府昨天（2日）在台北舉辦「基隆城際轉運站商業空間招商說明會」，向潛在投資廠商說明轉運站整體規畫方向、商業空間定位，打造兼具交通服務與商業機能之複合型轉運場站，適合引進特色伴手禮、超商、輕食餐飲店等。

    位於基隆市中山一路、港西街、忠一路的基隆城際轉運站，整合5家國道客運業者及基隆市區公車，共匯集52條運輸路線，為基隆連結雙北與桃園的重要交通樞紐，日常承載大量通勤與通學人流。啟用一年內累計旅運人次突破245萬人次，約平均每月20萬人次，人流穩定且具持續成長潛力，具備良好商業支撐基礎。

    基隆市交通處簡報指出，城際轉運站1樓大頂棚廣場商業空間100坪，建築使用類別為B3車站附屬空間，適合業種為主題餐廳、飲食店、飲料店；2樓轉運大廳商業空間239.16坪，建築使用類別為B2車站附屬設施，適合業種在地特色伴手禮、超商、輕食餐飲。

    交通處指出，委外空間涵蓋轉運站1樓、2樓商業空間及部分彈性擴增空間。除月台、旅遊服務中心及既有辦公室外，其餘空間得由廠商依營運構想彈性規畫，如休憩區、服務設施等，不影響轉運核心功能為原則。至於招商投標廠商條件部分，將透過招商各廠商回饋事項中一併評估規畫，以周全採購作業。

    交通處長陳耀川指出，市府正委託顧問團隊就整體營運模式、財務可行性及市場條件評估，並建議採取交通營運與商業經營分工的方式，邀請對公共運輸場站商業經營有興趣業者踴躍參與。

    基隆市政府昨天（2日）在台北舉辦「基隆城際轉運站商業空間招商說明會」；圖為簡報中空間規劃。（圖為基隆市政府交通處提供）

    基隆市政府昨天（2日）在台北舉辦「基隆城際轉運站商業空間招商說明會」；圖為簡報中空間規劃。（圖為基隆市政府交通處提供）

    基隆市政府昨天（2日）在台北舉辦「基隆城際轉運站商業空間招商說明會」；圖為簡報中空間規劃。（圖為基隆市政府交通處提供）

    基隆市政府昨天（2日）在台北舉辦「基隆城際轉運站商業空間招商說明會」；圖為簡報中空間規劃。（圖為基隆市政府交通處提供）

