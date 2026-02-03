春節連假9天 苗縣交通疏運看這邊

9天春節連假，公路局將封閉台61線苗栗段6處平交道路口。（公路局提供）

今年農曆春節連續假期共9天，將迎來不少返鄉、出遊車流，新竹區監理所苗栗監理站、公路局中區養護工程分局今針對苗栗縣春節期間較多車流景點與交通要道台61線竹南段易壅塞處，公布交通疏運措施，也建議民眾多利用大眾運輸，使用TPASS 2.0也享有優惠。

公路局中區養護工程分局指出，依春節假期特性及交通趨勢，18日（初二）至20日（初四）多為遊憩車旅次；2月21日（初五）多為收假旅次，預估當天台61線下午至晚間出現大量車潮，為疏解台61線北上車流，將於20日至22日，每日中午12點至晚上9點，依時段封閉台61線冷水坑、復興路口、中美里、保福路、竹南垃圾場及大山腳等6處平交路口。

至於熱門的採草莓大湖地區，公路局表示，公館、獅潭、南湖、馬拉邦山等地也可體驗採果趣，建議民眾3個行車動線指標，由國道1號苗栗交流道車流可經台6線到公館地區草莓園、北部民眾則經台3線往南到獅潭、自中南部北上經台3線至南湖、馬拉邦山採草莓，除台72線，也可利用台3線、台6線，可經苗124線、苗130線、苗140線、苗26線及苗52線轉接台3線。

苗栗監理站建議民眾使用iBus app查詢交通資訊，春節搭乘指定88條國道客運路線，透過高鐵、台鐵轉乘可享優惠，使用新推出的TPASS 2.0加上常客記名回饋優惠，搭乘達指定次數可享回饋最高30%，民眾記得事先辦理記名手續。

9天春節連假，公路局、苗栗監理站等單位說明交通疏運措施。（苗栗監理站提供）

