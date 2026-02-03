高屏十大旅遊熱點加強疏運 春節2/17-20交通高峰

高雄冬日遊樂園以「超人力霸王」為主題，鼓勵民眾可搭乘輕軌前往。（市府提供）

農曆春節連假9天，高屏春節交通疏運2月13日起跑，公路局南分局預估2月17至20日為交通高峰，並完成高屏十大旅遊熱點疏運路線，將視人潮彈性增加車輛班次；另南橫公路梅山口至向陽路段，春節連假開放通行。

公路局南區養護工程分局預估2月17至18日為返鄉高峰，19至20日為旅遊高峰，21至22日為收假高峰，針對高屏春節旅遊熱點，包括高雄燈會、義大世界、野森動物學校、旗山老街、佛光山平安燈法會、墾丁大街、屏東縣熱帶農業博覽會、屏東市燈節，已規劃完成疏運路線。

請繼續往下閱讀...

高雄燈會「冬日遊樂園」以「超人力霸王」為主題，民眾可搭乘高雄捷運至O2鹽埕埔站、高雄輕軌C9旅運中心、C10光榮碼頭、C11真愛碼頭及C12駁二大義站，前往愛河灣及高雄港16至18號碼頭活動會場；內門觀光休閒園區野森動物學校可搭乘高雄客運8035旗山轉運站內門路線，或自旗山轉運站行駛至園區接駁車，春節期間每日往返各15車次。

義大世界規劃6條市區客運路線，包括8501高鐵左營線、8502高雄美術館線、綠2高雄市政府線、橘18鳳山線、8505五甲線、8506岡山線等，春節連假規劃1250班次；佛光山平安燈法會規劃「哈佛快線」高鐵左營站－佛光山、「大樹祈福線」鳳山火車站－佛陀紀念館、「8010高雄－旗山（佛光山）」（含區間車） 等路線，春節期間每日往返82班次。

此外，南分局針對台20線南橫公路梅山口至向陽路段，春節連假期間均開放通行，開放時間為每日上午7時至下午2時，下午5時前須離開管制路段；台9線2車道變為1車道路段實施漸變措施，使用路人提早匯入車道，北上往台東漸變位於新路社區路段449K，2月14日至18日8時至15時實施，視情況解除或延長；南下往屏東漸變位於雙流社區路段440K，於2月19日至22日12時至19時實施，視情況解除或延長。

高雄冬日遊樂園以「超人力霸王」為主題，鼓勵民眾可搭乘輕軌前往。（市府提供）

高雄市監理所今宣布高屏春節交通疏運2月13日起跑，讓民眾候車不超過20分鐘。（記者陳文嬋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法