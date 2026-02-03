為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    1小時150元起！苗栗市綜合羽球館2/10開打 即起開放預約

    2026/02/03 12:55 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗市全民運動館綜合羽球館將於2月10日起試營運，並於今（3）日起開放預約，開放日1天有15場次可預約。（記者彭健禮攝）

    苗栗市全民運動館北邊館舍綜合羽球館由公所自營，南邊館舍委外由World Gym營運。綜合羽球館將於2月10日起試營運，並於今（3）日起開放預約，開放日1天有15場次可預約；羽球場依尖、離峰時段不同收費，1面每小時150、250元，籃球場則不分尖、離峰，全場每小時2000元、半場每小時1000元。

    苗栗市公所表示，綜合羽球館設有羽球場共4面及籃球場，開放時間為早上6點至晚間12點，採預約制，從早上7點到晚間11點，提供15場次預約時段，每場次1小時計。

    羽球場依時段收費不同，早上7點到10點、下午1點到4點的離峰時段，1面每小時收費150元，上午10點到12點、下午4點到晚間11點的尖峰時段，1面每小時收費250元。籃球場則不分尖、離峰，全場每小時2000元、半場每小時1000元。

    公所表示，綜合羽球館將於10日下午1點起試營運開放使用，今天上午9點起開放預約，預約電話：037-360999。綜合羽球館於每週一、農曆春節除夕到初二，及必要維護日休館。

    公所表示，因全民運動館南邊館舍委外由World Gym營運，目前World Gym展開進駐中，綜合羽球館將配合同步正式開幕，試營運期間也將蒐集民眾使用意見，作為後續正式營運及管理優化之參考，進而打造安全、舒適且完善的運動空間。

