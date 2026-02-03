為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    替代役男遭丟包慘死！ 交通部：車隊負管理責任

    2026/02/03 12:49 記者黃宜靜／台北報導
    歐洲行動叫車領導品牌Bolt登台未滿4個月，就發生司機將乘客丟包在台64線快速道路上，遭4車輾過身亡的悲劇。（資料照）

    歐洲行動叫車領導品牌Bolt登台未滿4個月，就發生司機將乘客丟包在台64線快速道路上，遭4車輾過身亡的悲劇。（資料照）

    政治大學畢業的25歲溫姓替代役，上個月25日凌晨搭乘Bolt叫車平台多元計程車返家，被林姓司機「丟包」在台64線，倒臥車道遭4車輾過身亡。交通部公共運輸監理司司長胡廸琦今天強調，車隊須負管理責任。

    公路局今天舉辦「公路局隔熱紙記者會」，胡廸琦會後接受媒體訪問時回應，計程車派遣駕駛是屬於車隊業務，車隊需負起管理責任；若是平台與車隊合作進行技術、資訊服務時，也是車隊需要負起管理責任，並不是說平台沒有管理，而是透過車隊約束。平台管理部分已有特別約束與車隊綁在一起，平台不能主張自己只是資訊服務業，或是車隊說請人家來幫我派遣，而互推責任。

    胡廸琦指出，該個案是由地方政府處理，因此也會建議地方政府去了解合約關係，進行進一步約束，這部分地方政府已有查證；另外，故意拒載依照「道路交通處罰條例」可處600至1200元，至於該個案則已涉及到刑事案件，目前已進入司法程序處置。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播