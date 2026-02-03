替代役男遭丟包慘死！ 交通部：車隊負管理責任

歐洲行動叫車領導品牌Bolt登台未滿4個月，就發生司機將乘客丟包在台64線快速道路上，遭4車輾過身亡的悲劇。（資料照）

政治大學畢業的25歲溫姓替代役，上個月25日凌晨搭乘Bolt叫車平台多元計程車返家，被林姓司機「丟包」在台64線，倒臥車道遭4車輾過身亡。交通部公共運輸監理司司長胡廸琦今天強調，車隊須負管理責任。

公路局今天舉辦「公路局隔熱紙記者會」，胡廸琦會後接受媒體訪問時回應，計程車派遣駕駛是屬於車隊業務，車隊需負起管理責任；若是平台與車隊合作進行技術、資訊服務時，也是車隊需要負起管理責任，並不是說平台沒有管理，而是透過車隊約束。平台管理部分已有特別約束與車隊綁在一起，平台不能主張自己只是資訊服務業，或是車隊說請人家來幫我派遣，而互推責任。

胡廸琦指出，該個案是由地方政府處理，因此也會建議地方政府去了解合約關係，進行進一步約束，這部分地方政府已有查證；另外，故意拒載依照「道路交通處罰條例」可處600至1200元，至於該個案則已涉及到刑事案件，目前已進入司法程序處置。

