為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南投名間焚化爐選址皆在特農區 陳駿季：需經中央許可才可變更

    2026/02/03 12:49 記者楊媛婷／台北報導
    農業部長陳駿季表示，超過1公頃的特定農業區若要變更用途，必須經中央同意。（記者楊媛婷攝）

    農業部長陳駿季表示，超過1公頃的特定農業區若要變更用途，必須經中央同意。（記者楊媛婷攝）

    南投縣府將在國內手搖飲茶葉原鄉的名間建焚化爐，引發當地民眾強烈反彈，日前縣府舉行二階環評時名間鄉民眾激烈下跪抗議，要求應修正選址，農業部長陳駿季今（3日）表示，選址地在特定農業區，若要蓋焚化爐需變更農地，未來農業部將依照是否合理與不可替代性召開審查。

    日前南投縣府舉行名間鄉焚化爐二階環評，當地自救會質疑選址不當，將影響下游用水與茶葉安全，針對該選址，陳駿季今表示，焚化爐選址的面積約7.5公頃，完全都位於特定農業區內，該地原屬國產署，之前則移轉給南投縣府，該區都位於特定農業區內，而依照套圖顯示，預定設址地都是產銷履歷茶園、果園、雜糧耕作區、稻作區等，名間當地更是台灣最大的茶葉產區。

    陳駿季表示，因當地屬特定農業區，若要蓋焚化爐必須由南投縣府向農業部申請農地變更，而若要變更農地，必須符合是否合理、不可替代性等條件，農業部若收到變更申請，一定會做最好的把關，強調絕對不會讓優良農地輕易變更。

    陳駿季表示，農業部的立場就是一定會守護優良農地，強調絕對會做最好的把關。

    依照農地變更的條件，超過1公頃的特定農業區若要變更就必須提出申請，並且必須通過農業部審查，絕非縣市政府自行變更即可。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播