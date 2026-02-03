為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北板橋江翠社宅130戶開箱 近捷運江子翠站、預計3月完工

    2026/02/03 12:33 記者黃子暘／新北報導
    新北市板橋區的板橋江翠社會住宅130戶預計今年3月完工、年中公告招租，新北市長侯友宜今（3）日前往視察工程進度。（記者黃子暘攝）

    新北市板橋區的板橋江翠社會住宅130戶預計今年3月完工、年中公告招租，新北市長侯友宜今（3）日前往視察工程進度。（記者黃子暘攝）

    新北市板橋區的板橋江翠社會住宅130戶預計今年3月完工、年中公告招租，近捷運江子翠站，新北市長侯友宜今（3）日前往視察工程進度。侯友宜說，此案在2022年開工，每坪造價僅約14萬元，此案以「全齡友善」為核心理念，保留至少40%給弱勢對象、至少20%給新婚或育有未成年子女家庭，且育有未成年子女數較多者將優先承租。

    城鄉發展局長黃國峰表示，截至今年1月，新北市已完工及興辦中的社會住宅規模持續擴大，由地方與中央攜手興辦已達23083戶。

    侯友宜指出，板橋江翠社宅興建一幢二棟建築，地下3層、地上11層，共約130戶住宅單元（套房型71戶、二房型34戶及三房型25戶），並設置汽車停車位61格；此案鄰近市場、江翠國中小、公園、大型賣場、有YouBike租賃站，生活機能便利，步行到捷運江子翠站約10分鐘，並鄰近64號快速道路及新北環河快速道路，也將設置老人及身心障礙者日照中心。

    侯友宜說，此案也設置無障礙房型，新北近年與中央合力推動社宅建置，持續朝4.1萬戶目標邁進，盼新北社宅要量多、品質好，每一棟都要符合綠建築、智慧建築、通用設計，滿足使用人在住宅的方便性。

    此外，本報先前曾報導新北社宅今年度進度，除江翠案外，已決標的土城板院社宅420戶、中和盛昌社宅605戶接力於今年5月、7月開工，新泰塭仔圳重劃區社宅920戶與三重富貴社宅350戶統包工程也預計今年發包、明年開工。

    城鄉局補充，市府將持續整合中央資源，帶動整體興辦量體朝4.1萬戶邁進，讓更多市民在新北住得安心、生活便利

    新北市板橋區的板橋江翠社會住宅130戶預計今年3月完工、年中公告招租，新北市長侯友宜今（3）日前往視察工程進度。圖為套房。（記者黃子暘攝）

    新北市板橋區的板橋江翠社會住宅130戶預計今年3月完工、年中公告招租，新北市長侯友宜今（3）日前往視察工程進度。圖為套房。（記者黃子暘攝）

    新北市板橋區的板橋江翠社會住宅130戶預計今年3月完工、年中公告招租，新北市長侯友宜今（3）日前往視察工程進度。圖為多房型。（記者黃子暘攝）

    新北市板橋區的板橋江翠社會住宅130戶預計今年3月完工、年中公告招租，新北市長侯友宜今（3）日前往視察工程進度。圖為多房型。（記者黃子暘攝）

    新北市板橋區的板橋江翠社會住宅130戶預計今年3月完工、年中公告招租，新北市長侯友宜今（3）日前往視察工程進度。圖為無障礙房型廁所。（記者黃子暘攝）

    新北市板橋區的板橋江翠社會住宅130戶預計今年3月完工、年中公告招租，新北市長侯友宜今（3）日前往視察工程進度。圖為無障礙房型廁所。（記者黃子暘攝）

    新北市板橋區的板橋江翠社會住宅130戶預計今年3月完工、年中公告招租，新北市長侯友宜今（3）日前往視察工程進度。（記者黃子暘攝）

    新北市板橋區的板橋江翠社會住宅130戶預計今年3月完工、年中公告招租，新北市長侯友宜今（3）日前往視察工程進度。（記者黃子暘攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播