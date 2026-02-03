新北板橋江翠社宅130戶開箱 近捷運江子翠站、預計3月完工

新北市板橋區的板橋江翠社會住宅130戶預計今年3月完工、年中公告招租，新北市長侯友宜今（3）日前往視察工程進度。（記者黃子暘攝）

新北市板橋區的板橋江翠社會住宅130戶預計今年3月完工、年中公告招租，近捷運江子翠站，新北市長侯友宜今（3）日前往視察工程進度。侯友宜說，此案在2022年開工，每坪造價僅約14萬元，此案以「全齡友善」為核心理念，保留至少40%給弱勢對象、至少20%給新婚或育有未成年子女家庭，且育有未成年子女數較多者將優先承租。

城鄉發展局長黃國峰表示，截至今年1月，新北市已完工及興辦中的社會住宅規模持續擴大，由地方與中央攜手興辦已達23083戶。

請繼續往下閱讀...

侯友宜指出，板橋江翠社宅興建一幢二棟建築，地下3層、地上11層，共約130戶住宅單元（套房型71戶、二房型34戶及三房型25戶），並設置汽車停車位61格；此案鄰近市場、江翠國中小、公園、大型賣場、有YouBike租賃站，生活機能便利，步行到捷運江子翠站約10分鐘，並鄰近64號快速道路及新北環河快速道路，也將設置老人及身心障礙者日照中心。

侯友宜說，此案也設置無障礙房型，新北近年與中央合力推動社宅建置，持續朝4.1萬戶目標邁進，盼新北社宅要量多、品質好，每一棟都要符合綠建築、智慧建築、通用設計，滿足使用人在住宅的方便性。

此外，本報先前曾報導新北社宅今年度進度，除江翠案外，已決標的土城板院社宅420戶、中和盛昌社宅605戶接力於今年5月、7月開工，新泰塭仔圳重劃區社宅920戶與三重富貴社宅350戶統包工程也預計今年發包、明年開工。

城鄉局補充，市府將持續整合中央資源，帶動整體興辦量體朝4.1萬戶邁進，讓更多市民在新北住得安心、生活便利

新北市板橋區的板橋江翠社會住宅130戶預計今年3月完工、年中公告招租，新北市長侯友宜今（3）日前往視察工程進度。圖為套房。（記者黃子暘攝）

新北市板橋區的板橋江翠社會住宅130戶預計今年3月完工、年中公告招租，新北市長侯友宜今（3）日前往視察工程進度。圖為多房型。（記者黃子暘攝）

新北市板橋區的板橋江翠社會住宅130戶預計今年3月完工、年中公告招租，新北市長侯友宜今（3）日前往視察工程進度。圖為無障礙房型廁所。（記者黃子暘攝）

新北市板橋區的板橋江翠社會住宅130戶預計今年3月完工、年中公告招租，新北市長侯友宜今（3）日前往視察工程進度。（記者黃子暘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法