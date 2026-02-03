為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南2000迴力車組成「馬到成功」 2萬片積木組2庫柏力克熊同場亮相

    2026/02/03 12:32 記者劉婉君／台南報導
    台南安定古寶無患子故事園區以近2萬台迴力車組成「馬到成功」。（記者劉婉君攝）

    台南安定古寶無患子故事園區以近2萬台迴力車組成「馬到成功」。（記者劉婉君攝）

    迎接農曆春節到來，台南市安定區古寶無患子故事園區以將近2000台迴力車，組成「馬到成功」，並展出多種收藏近30年的造型公仔、玩具，營造熱鬧過年氛圍。安定區公所替代役也以2萬片積木拼出2隻100公分高的庫柏力克熊（暴力熊），同場展出。

    安定古寶無患子董事長王高榮收藏2、3萬輛迴力車及眾多的公仔、變形金剛玩具等，今年以「無患子小車賀歲-馬到成功」為主題，結合園區特色，將於14日至25日進行創意展演，17日（大年初一）到22日（初六），每天並將送出限量100份小禮物，送完為止，有卡片收納本、變形工程車、《百變金剛》系列的裝甲龍等，1天送出1種。

    王高榮表示，迴力車與變形金剛均是私人將近30年的收藏，於春節期間展出，增添年節熱鬧氣氛。近日他與太太蘇秀琴花費6小時，從約1萬台迴力車中，選出特定的顏色，拼成「馬到成功」，祝福民眾。

    安定區長陳仁偉說，配合園區活動，公所也由3名替代役花了1個多月，以積木拼出2隻庫柏力克熊，高100公分、寬50公分、厚30公分，每隻約使用1萬片積木組成，希望民眾到安定走春，感受人情味與新年祝福。

    王高榮（左2）將於農曆春節期間展出收藏近30年的公仔、玩具。（記者劉婉君攝）

    王高榮（左2）將於農曆春節期間展出收藏近30年的公仔、玩具。（記者劉婉君攝）

    安定區公所同場展出以2萬片積木組成的2隻庫柏力克熊，安定區長陳仁偉（左）與古寶無患子董事長王高榮（右）一同歡迎民眾到安定走春。（記者劉婉君攝）

    安定區公所同場展出以2萬片積木組成的2隻庫柏力克熊，安定區長陳仁偉（左）與古寶無患子董事長王高榮（右）一同歡迎民眾到安定走春。（記者劉婉君攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播