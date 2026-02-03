為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    馬公清潔隊垃圾清運傾倒車道 澎湖縣議會引發討論

    2026/02/03 12:28 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣環保局長蔡淇賢表示，紅羅垃圾場照明設施逐步改善中。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣環保局長蔡淇賢表示，紅羅垃圾場照明設施逐步改善中。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣環保局發函馬公市公所，指稱馬公市公所清潔隊在1月30日晚間進紅羅垃圾場傾倒垃圾時，未依規定而隨意傾卸在車道上，引發各界譁然！除馬公市代會副主席莊國輝要求市公所說明外，今（3）日澎湖縣議會臨時會也引發討論，議員莊光大質詢環保局長蔡淇賢，釐清事件來龍去脈。

    副主席莊國輝表示，垃圾傾倒在車道上，不僅影響垃圾清運進度，若是垃圾場大火，更可能影響救災進度，馬公市公所清潔隊便宜行事，這件事情很嚴重，馬公市公所應立即出面說明清楚！如果沒有說明白，剛好下週馬公市代會臨時會，揚言將好好探討！

    垃圾任意傾倒車道問題，延燒至澎湖最高民意殿堂-澎湖縣議會，議員莊光大在今日臨時會議程中質詢環保局長蔡淇賢，根據垃圾場司機表示，紅羅垃圾場夜間照明燈僅有1盞，由於亮度不足，無法指引傾倒方向，司機尋求垃圾場值夜人員協助，卻發現在打瞌睡，無奈之餘，只能就近傾倒在車道上。

    針對議員質詢，環保局長蔡淇賢表示，紅羅垃圾場夜間照明設施，環保局持續加強，明（4）日就要加裝1盞，讓垃圾車出入安全更有保障。

    議長陳毓仁裁示，將與莊光大議員擇日連袂前往紅羅垃圾場，實地了解垃圾場夜間照明改善狀況，除了要求環保局改善環境外，也呼籲各鄉市清潔隊要求所屬垃圾車司機，遵守入場規則。

    澎湖縣環保局發函馬公市公所，指稱垃圾車任意傾倒垃圾在車道。（莊國輝提供）

    澎湖縣環保局發函馬公市公所，指稱垃圾車任意傾倒垃圾在車道。（莊國輝提供）

