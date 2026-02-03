智慧化求職 「台灣就業通」結合職涯探索與職缺媒合

打造智慧化求職模式，近期推出全新LINE「就業通小幫手」服務。（圖由雲嘉南分署提供）

農曆年前後為求職與轉職高峰期，勞動部勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，結合職涯探索與職缺媒合「台灣就業通」網站，打造智慧化求職模式，近期推出全新LINE「就業通小幫手」服務，讓民眾透過常用通訊工具，即時掌握職缺資訊與求職進度，提升求職便利性與即時性。

目前「台灣就業通」已提供免費職涯測評、Jobooks工作百科、線上履歷建置與職缺查詢等功能，協助民眾逐步完成職涯規劃。LINE官方帳號服務，民眾只要加入好友並完成會員綁定，即可透過手機接收個人化就業資訊，不必頻繁登入網站，也能掌握最新動態。

劉邦棟表示，「台灣就業通」整合多元就業服務資源，協助求職者職涯探索、能力培養至就業媒合各階段需求，同時也是企業招募及培育人才的重要平台，網站定期更新「求職秘笈」與「履歷攻略」等實用內容，提供履歷撰寫、面試準備及職場能力養成資訊；透過「企業專訪」與「達人帶路」單元，協助求職者掌握產業趨勢與職務內涵，作為職涯規劃參考。

劉邦棟指出，2、3月雲嘉南分署轄區各就業中心將辦理超過20場實體徵才活動，現場提供免費職涯諮詢、履歷健診及創業諮詢等服務；青年朋友可透過台灣就業通「Youth職涯就業諮詢平台」預約線上一對一諮詢，由專業顧問協助釐清職涯方向、優化履歷並強化面試準備。

打造智慧化求職模式，近期推出全新LINE「就業通小幫手」服務。（圖由雲嘉南分署提供）

