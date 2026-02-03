為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    智慧化求職 「台灣就業通」結合職涯探索與職缺媒合

    2026/02/03 12:37 記者王涵平／台南報導
    打造智慧化求職模式，近期推出全新LINE「就業通小幫手」服務。（圖由雲嘉南分署提供）

    打造智慧化求職模式，近期推出全新LINE「就業通小幫手」服務。（圖由雲嘉南分署提供）

    農曆年前後為求職與轉職高峰期，勞動部勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，結合職涯探索與職缺媒合「台灣就業通」網站，打造智慧化求職模式，近期推出全新LINE「就業通小幫手」服務，讓民眾透過常用通訊工具，即時掌握職缺資訊與求職進度，提升求職便利性與即時性。

    目前「台灣就業通」已提供免費職涯測評、Jobooks工作百科、線上履歷建置與職缺查詢等功能，協助民眾逐步完成職涯規劃。LINE官方帳號服務，民眾只要加入好友並完成會員綁定，即可透過手機接收個人化就業資訊，不必頻繁登入網站，也能掌握最新動態。

    劉邦棟表示，「台灣就業通」整合多元就業服務資源，協助求職者職涯探索、能力培養至就業媒合各階段需求，同時也是企業招募及培育人才的重要平台，網站定期更新「求職秘笈」與「履歷攻略」等實用內容，提供履歷撰寫、面試準備及職場能力養成資訊；透過「企業專訪」與「達人帶路」單元，協助求職者掌握產業趨勢與職務內涵，作為職涯規劃參考。

    劉邦棟指出，2、3月雲嘉南分署轄區各就業中心將辦理超過20場實體徵才活動，現場提供免費職涯諮詢、履歷健診及創業諮詢等服務；青年朋友可透過台灣就業通「Youth職涯就業諮詢平台」預約線上一對一諮詢，由專業顧問協助釐清職涯方向、優化履歷並強化面試準備。

    打造智慧化求職模式，近期推出全新LINE「就業通小幫手」服務。（圖由雲嘉南分署提供）

    打造智慧化求職模式，近期推出全新LINE「就業通小幫手」服務。（圖由雲嘉南分署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播