新北推綠色旅遊 三峽、雙溪、坪林3大遊程開放報名

新北市觀光旅遊局推出3條綠色旅遊行程，圖為三貂嶺生態友善隧道。（圖由新北市觀旅局提供）

新北市政府觀光旅遊局以「綠色旅遊」為核心，結合大眾運輸與深度體驗，推出3條具在地特色的低碳一日遊行程，串聯三峽、雙溪與坪林，帶領遊客走進山城聚落、鐵道遺跡與水源保護區，更導入國際標準碳足跡管理機制，讓每趟旅行都能實踐友善環境、支持在地的永續精神，即日起開放報名。

觀旅局表示，本次規劃的3條綠色路線呼應環境部綠色旅遊精神，針對親子家庭、樂齡族群及永續生活愛好者設計，結合在地文化導覽、生態友善場域與低碳交通理念，詳情可上新北市觀光旅遊網或環境部「淨零綠生活資訊平台」查詢。

其中「藝境新北・三峽時光慢旅一日遊」將於今年2月27日出發，行程走訪濕地自然環境，觀察豐富生態樣貌，並前往新北市美術館，感受當代藝術魅力，漫步三峽老街，在導覽人員帶領下走讀百年街區，體驗自然、藝術與人文交織的永續慢旅。

「鐵道綠跡・雙溪人文走讀一日遊」預計3月8日出發，以鐵道文化為主軸，串聯雙溪老街及周邊聚落，透過在地導覽解說，走訪三貂嶺生態友善隧道與猴硐礦業遺跡，深入了解產業文化與地方記憶，展現鐵道聚落獨有的綠色旅遊風貌。

「水源茶香・坪林低碳漫遊一日遊」將於3月14日登場，行程走進台北水源特定區，參訪環境教育學習中心，認識水資源永續管理的重要性，並漫步坪林老街、品嘗在地環保餐飲，透過茶事體驗，從茶園到茶杯，感受文山包種茶文化，展開一日低碳慢行的茶鄉旅程。

新北市推出3條綠色旅遊行程，其中雙溪路線透過在地導覽，認識當地產業文化。（圖由新北市觀旅局提供）

新北市推出3條綠色旅遊行程，帶領民眾漫步坪林老街，欣賞小鎮風光與在地茶文化。（圖由新北市觀光旅遊局提供）

新北市推出3條綠色旅遊行程，帶領民眾前往新北市美術館，感受當代藝術魅力。（圖為新北市觀旅局提供）

