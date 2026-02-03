為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    尾牙祭！ 彰市大東門福德祠土地公吃麻糬「黏錢」

    2026/02/03 12:14 記者湯世名／彰化報導
    大東門福德祠供奉的土地公群像。（記者湯世名攝）

    大東門福德祠供奉的土地公群像。（記者湯世名攝）

    今天2月3日適逢農曆12月16日祭拜土地公（福德正神）的「尾牙日」，位於彰化市民生路的「大東門福德祠」舉行土地公祝壽祭典，由大東門福德祠管理人、市長林世賢偕同地方各界人士與信徒共同參加，向福德正神恭祝聖誕千秋，現場並準備麻油雞酒、壽桃，讓參加活動的信眾福食平安。供品中最特殊的是「麻糬」，象徵「黏錢」之意，希望藉由祭拜此供品，土地公能保佑信眾賺大錢。

    林世賢表示，台灣民間與商家習俗，每逢農曆每月的初二、十六這兩天都要「做牙」，祭拜土地公。慣例上，農曆2月2日的祭典稱為「頭牙」，而農曆12月16日就叫做「尾牙」，在尾牙這一天，會以豐盛的供品祭拜土地公，供品中最特殊的是「麻糬」，象徵「黏錢」之意，希望藉由祭拜此供品，土地公能保佑賺大錢；尾牙同時也是事業主犒賞員工，感謝他們一年辛勞的大節日。

    有關大東門福德祠的沿革歷史，日治時期的大正11年（西元1922年），當時日本政府進行拓寬彰化市陸軍大道（即現今的中山路台一線縱貫公路），原有的東城門也遭拆除，以致東門的土地公神尊因無處棲身，曾經長時期被暫放城隍廟内。

    2005年5月，基於市內各有西門、北門、南門福德祠，獨缺東門福德祠，因此，將原供奉於城隍廟內的東門土地公-福德正神，迎請至原交通隊部所在、即元清觀前的現址，整修為「大東門福德祠」。

    在尾牙這一天，供品中最特殊的是「麻糬」，象徵「黏錢」。（記者湯世名攝）

    在尾牙這一天，供品中最特殊的是「麻糬」，象徵「黏錢」。（記者湯世名攝）

    彰化市大東門福德祠尾牙福德正神聖誕祭典由林世賢（中）主祭。（記者湯世名攝）

    彰化市大東門福德祠尾牙福德正神聖誕祭典由林世賢（中）主祭。（記者湯世名攝）

    彰化市長林世賢（右）分贈麻油雞酒、壽桃，讓參加活動的信眾福食平安。（記者湯世名攝）

    彰化市長林世賢（右）分贈麻油雞酒、壽桃，讓參加活動的信眾福食平安。（記者湯世名攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播