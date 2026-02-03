為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    轄有台北車站、百貨商圈、知名廟宇 中正一分局將強化年節交通疏導

    2026/02/03 12:12 記者王冠仁／台北報導
    中正一分局將強化年節期間的交通秩序。（記者王冠仁翻攝）

    農曆春節即將到來，北市警中正一分局轄內有台北車站等重要交通樞紐，警方預估屆時將會有大量的返鄉人潮、出遊民眾。為了維持年節前後期間的交通順暢，中正一分局在昨天邀集市府相關單位以及運輸業者等，共同舉行交通順暢協調會，將針對年節前後來強化相關交通疏導措施。

    中正一分局表示，這次春節假期長達9天，中正區當中不僅有交通樞紐台北車站，也有許多商圈、百貨公司、知名廟宇，在春節期間都將出現大批人潮。

    在此次交通協調會中，警方與北市府停管處及廠商，針對台北車站、轉運站及觀光景點等設有停車場處所，將實施滿場機制及放置車位已滿告示牌、導引資訊系統，並派員協助驅離佔用車道排隊停等進場之車輛，避免交通壅塞。警方屆時也將派員加強取締違規停車候客及攬客的計程車。

    中正一分局提醒，北車是全國最重要的交通樞紐，預期春節連續假期返鄉、出遊人潮湧入，連假前、後將出現車流人潮高峰，為確保春節連續假期交通順暢、行車平安，警方已分別針對節前、中、後，依轄區特性妥適規劃交通疏導勤務，並呼籲民眾節前購物、採買盡量搭乘大眾運輸工具，以節省行車時間。

    中正一分局將強化年節期間的交通秩序。（記者王冠仁翻攝）

