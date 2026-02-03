為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹縣交通2/13啟動春節模式 計程車費率加3成

    2026/02/03 12:06 記者黃美珠／新竹報導
    大新竹小黃2026春節期間，將從下週五（13日）凌晨0點起到大年初六、22日深夜12點為止，比照往年依原收費方式加收3成運價，相關收費方式會用傳單放在小黃車上供乘客參考。（記者黃美珠攝）

    大新竹小黃2026春節期間，將從下週五（13日）凌晨0點起到大年初六、22日深夜12點為止，比照往年依原收費方式加收3成運價，相關收費方式會用傳單放在小黃車上供乘客參考。（記者黃美珠攝）

    2026春節逼近，新竹縣內的各項交通運輸相關的措施將從下週五（13日）起開啟「春節期間」的模式！縣府交通處長姜禮仙說，率先啟動的就是大新竹的小黃搭乘費率調整，也就是從13日凌晨0點起到大年初六、22日深夜12點為止，10天的費率比照往年「按原規定收費方式加收3成的運價」計費，今年收費方式還做出傳單，會放在小黃車上供乘客參考。

    另外一樣是從13日0點到22日深夜12點，在國道客運方面有88條指定路線採原票價的6折優惠供搭乘。使用電子票證搭國道客運、台鐵、高鐵者，10小時內轉乘新竹在地的客運，可享一段票或是基本里程免費的禮遇。如果是轉乘另外指定的75條幸福巴士路線則是完全免費。

    姜禮仙還說，接著縣內的各公有路邊停車場，從2月16日除夕當天起到21日、大年初五為止，除了位於竹北市緊鄰市場的部分路段，像是：仁義市場、仁義路、華興1街、仁德街以及仁孝街在除夕當天仍維持收費，其他路段和時間統統都免費停車。

    至於2月19日、大年初三起到22日、大年初六為止，縣府開辦的觀光1號、觀光2號公車都免費，提供從高鐵新竹站搭去新埔九芎湖或關西六福村遊玩的旅客便利。而從高鐵新竹站發車往觀霧山莊的「觀霧線（觀光8號」、跟從竹北火車站發車往獅頭山的「獅山線（5700）」，只要持電子票證都可免費搭乘，只是觀霧線必須提早預約。

    大新竹小黃2026春節期間收費方式，會用如圖傳單放在小黃車上供乘客參考。（竹縣府交通處提供）

    大新竹小黃2026春節期間收費方式，會用如圖傳單放在小黃車上供乘客參考。（竹縣府交通處提供）

    大新竹小黃2026春節期間收費方式，會用如圖傳單放在小黃車上供乘客參考。（竹縣府交通處提供）

    大新竹小黃2026春節期間收費方式，會用如圖傳單放在小黃車上供乘客參考。（竹縣府交通處提供）

    從竹北火車站發車往獅頭山的「獅山線（5700）」，從大年初三到大年初六，只要持電子票證都可免費搭乘。（記者黃美珠攝）

    從竹北火車站發車往獅頭山的「獅山線（5700）」，從大年初三到大年初六，只要持電子票證都可免費搭乘。（記者黃美珠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播