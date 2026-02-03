台中新社2/7賞櫻健行音樂會 「櫻木花道」漫步賞花

台中市新社區公所將於2月7日上午9時至12時，舉辦新社區賞櫻健行音樂會「春季樂章 新社漫行日」活動。（新社區公所提供）

新社櫻花開了！台中市新社區公所將於2月7日（本周六）上午9時至12時，舉辦新社區賞櫻健行音樂會「春季樂章 新社漫行日」活動，邀請民眾大手牽小手，一同漫步在粉紅色的夢幻國度，感受新社的春日魅力。

新社區公所表示，這次健行活動路線由新社區公所廣場的氣球拱門熱鬧出發，沿途行經陸軍航空602旅、新社清潔隊、復盛環保公園等新社著名的「櫻木花道」，沿途種植的山櫻花在春天齊放，豔麗奪目，將街道染成迷人的粉紅色。

請繼續往下閱讀...

此外，新社中學、農業部種苗場前的中129沿線、大南坡、慶西里山坡、興社街一段私人櫻花園，還有沐心泉、桃李河畔、櫻花鳥森林、薰衣草森林等，也是絕佳賞櫻景點。

除了賞花健行，活動舞台並安排由在地充滿活力的「佳心舞蹈團」揭開序幕，隨後由主持人安安帶領全場跳暖身操。表演陣容還有震撼人心的「大南非洲鼓班」、「甜姊兒魔幻泡泡秀」，以及備受小朋友喜愛的海洋家族「海葵姊姊」與「飛馬哥哥」帶來親子唱跳，並請來超級偶像第6屆總冠軍李子森壓軸獻唱。

為回饋參與民眾，現場並準備了豐富的摸彩大獎，包括最夯的iPhone 17、iPad、電動滑板車、多功能電烤盤、液晶顯示器、空氣清淨機、微波爐、暖風機、氣泡按摩足浴機及負離子吹風機等。

此外，活動當天設有「隨洗拍貼機」搭配專屬相框，並安排8組專業COSPLAY玩家與民眾互動合影；早鳥報到民眾還可獲得限量宣導品；活動並特別規劃「創意裝扮比賽」，開放40個參賽名額，將選出最佳人氣獎3名，得主可獲得500至2000元不等的家樂福禮券。

新社區櫻花開了！（新社區公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法