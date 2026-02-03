南北跑不怕沒電！ 桃園燈會、月津港賞燈「電小二」充電有回饋

台南燈會周邊充電站資訊。（擷自「電小二」臉書粉專）

電動車族馬年看燈會，不只賞燈，還要一路「補電」！電動車充電整合平台「電小二」推出燈會限定優惠，活動自今（3）日起至3月1日，只要在桃園、台南指定電小二站點，單次充電滿20度，即可直接在APP領取5元回饋（限單次計算，恕不累計），讓車主走春行程「馬」力全開。

因應燈會人潮，電小二同步整理熱門賞燈區周邊充電站點。2026桃園燈會（2月25日至3月8日）期間，可就近前往假日花市停車場、三民公園停車場、青溪停車場、孔廟停車場補電；台南月津港燈節（2月7日至3月8日）則設有鹽水觀光美食城停車場及鹽水機車考照練習場旁停車場，賞燈、補電一次完成。

馬年走春行程滿檔，不想被電量綁住。從桃園一路玩到台南，電小二陪民眾續航不斷電。白天逛大溪老街吃豆干、Xpark看企鵝，南下再到赤崁樓聽歷史、安平樹屋慢慢晃，電量補好補滿，行程不卡關。

只要打開「電小二」APP，就能即時查找桃園、台南各地充電樁，輕鬆規劃補電路線。賞燈、走春、吃美食，一路順暢不斷電，讓馬年出遊更自在。

