高屏春節疏運2/13起跑國道客運增3625班次 候車不超過20分鐘

高雄市區監理所長劉育麟今宣布高屏春節交通疏運2月13日起跑。（記者陳文嬋攝）

農曆春節連假9天將至，高雄市監理所今宣布2月13日啟動高屏地區春節交通疏運，高墾線日增達234班次；國道客運增班達3625班次，提升整體運能超過9%，尖峰時段將機動加班，讓民眾候車不超過20分鐘。

高雄市區監理所今攜手高雄區監理所、南區養護工程分局及南區公路新建工程分局，一同宣布高屏地區2月13日啟動春節疏運。

國道客運旅客疏運全面加強運能，高雄主要長途國道路線，「高雄－台北」、「高雄－台中」、「高雄－桃園」及「高雄－新營」等，統聯、和欣2家客運業者除原核定3325班次外，春節連假2月13至22日預計再加開300班次，提升整體運能超過9%，同時要求業者尖峰時段機動加班，以民眾候車不超過20分鐘為原則，讓返鄉路途更順暢。

高雄市區監理所長劉育麟表示，高雄義大世界、佛陀紀念館及愛河灣燈會、駁二特區與大港橋開合秀等熱門景點，春節連假將吸引大量人潮，尤其高雄燈會「冬日遊樂園」以「超人力霸王」為主題，勢必成為親子與粉絲朝聖熱點，建議民眾市區走春多搭乘高雄捷運與輕軌，跨縣市旅遊善用客運服務，避開塞車、玩得更盡興。

高雄區監理所指出，屏東春節燈節、熱帶農業博覽會、四重溪溫泉季等，除了規劃接駁車外，客運業者每日至少142班次；高墾線春節也增班25%，包括9189墾丁快線、9127D大鵬灣琉球線，每日增達234班次，並提供中、英、日、韓等多國語言網路預約訂票服務，歡迎民眾搭乘大眾運輸暢遊南台灣。

高雄「冬日遊樂園」以「超人力霸王」為主題，春節連假勢必帶來大量人潮。（市府提供）

