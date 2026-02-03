為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎湖縣民最幸福！ 春節敬老平安金即日起發放

    2026/02/03 12:09 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁，宣布春節敬老禮金即日起發放。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁，宣布春節敬老禮金即日起發放。（澎湖縣政府提供）

    今年澎湖縣「春節敬老平安禮金」今（3日）開始發放，縣長陳光復與議長陳毓仁前往澎湖縣政府警察局2樓禮堂，視察敬老禮金點鈔及相關整備作業情形，關心發放流程與安全措施，並慰勉現場警察與工作人員的辛勞，要求務必確保發放作業順利、安全，讓長者安心領取、歡喜過年。

    澎湖縣邁入超高齡社會，65歲以上人口2萬1812位，比例已超過20%，陳光復上任後，除將三節敬老禮金提高至每年1萬5000元外，也推動長者假牙補助、公費疫苗接種，提升健康保障；同時推動送餐服務，協助行動不便或獨居長者獲得穩定照顧，並透過各類社區及樂齡活動，鼓勵長輩走出家門、參與社會，活出健康與精彩的銀髮人生。

    凡設籍澎湖滿3年且年滿65歲以上長者，每人致贈新臺幣5000元敬老平安禮金。發放日期自今年2月3日下午4時起至3月31日止，發放期間如長者不在澎湖，可委由直系親屬向各村（里）長領取；2025年11月17日以後戶籍異動之長者（縣內異動者）請逕向原戶籍地村、里長領取；2025年11月18日以後死亡得由其法定繼承人領取。另未及於發放期間領取者，補發日期從4月1日起至4月9日止。

    另外今年身心障礙者春節慰問金亦將於2月6日開始發放，每人發放新臺幣5000元，讓身心障礙朋友同樣感受到社會關懷與年節溫暖。加上澎湖各鄉普發現金及敬老禮金、學童基金加碼，澎湖人好幸福！但人口最多的馬公，因財政無法負荷，也引發不少討論。

    澎湖縣民好幸福！春節敬老禮金外，各鄉普發現金。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣民好幸福！春節敬老禮金外，各鄉普發現金。（澎湖縣政府提供）

