世界青少年發明展 長濱國中「智慧巡房系統」奪金牌

長濱國中學生在長照系統上有著一系列發明，在國內外屢得大獎。（校方提供）

2026年TEYI世界青少年發明展（Taiwan Exhibition for Young Inventors）台灣選拔賽成績揭曉，台東縣立長濱國中潘映璇、陳彥君兩位同學在激烈競爭中表現優異，以作品「老人照顧機構智慧巡房照護系統」榮獲社會照護組「金牌」。這不僅展現了學生對社會議題的深刻關懷，更突顯長濱國中推動科技教育成果。

獲獎作品「老人照顧機構智慧巡房照護系統」起源於學生對長者照護品質的關注。為了將創意轉化為實體，潘映璇與陳彥君投入了無數次的準備與練習，在備賽過程中，兩位同學面臨技術瓶頸與功能調校等諸多挑戰，但憑藉著「要把事情做到最好」的堅持，她們從挫折中重新站起，反覆測試與演練，最終在評審面前展現出最完美的成果。

請繼續往下閱讀...

校長表示，校長黃紹娥提供豐富的資源與心理支持，讓學生能無後顧之憂地揮灑創意，同時，有指導師長們長期以來的陪伴與悉心引導，引領學生在專業領域不斷突破；此外，家長們的溫暖支持與鼓勵，以及所有夥伴的加油打氣，更是孩子們能夠穩健前行、贏得榮譽的關鍵。

長濱國中表示，這份金牌榮譽是師生共同關懷社會的最好證明。校方將持續致力於推動科技與創客學習，鼓勵學生觀察生活中的真實需求，並以創新思維提出解決方案。未來，長濱國中將繼續帶領學生在科學教育的道路上穩健前行，培養具備科技實力與人文情懷的未來人才。

長濱國中學生在長照系統上有著一系列發明，在國內外屢得大獎。（校方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法