桃園年貨大街雙主場祭消費3重送 消費不限金額送高麗菜

桃園年貨大街雙主場即將開賣，主辦單位準備約10噸高麗菜將送出。（桃園伴手禮協會提供）

2026桃園市年貨大街即將於桃園藝文園區及中壢銀河廣場雙主場開賣，桃園伴手禮協會表示，將推出好禮3重送吸引買氣，有10台iPhone 17手機、150台折疊拉桿購物車、2台象印烘烤爐26L、桃園優質小禮品等獎項，消費滿額即可參加摸彩、扭蛋，不限金額可獲贈1顆4到5斤重的高麗菜，回饋巿民也幫助菜農，創造馬年開春三贏好采頭。

桃園伴手禮協會表示，桃園市年貨大街今年特別安排桃園、中壢兩場，桃園場於桃園藝文園區，自2月6日至2月15日，中壢場於中壢銀河廣場，自2月10日至2月14日。

桃園伴手禮協會表示，期間同步推出好禮3重送活動，第1重「消費滿2000元可參加摸彩」，有機會抽中價值3萬多元的iPhone17手機（中獎以1次為限）或價值1萬5000元左右的象印烘烤爐26L；第2重「消費滿1000元可玩1次扭蛋」，有機會獲得價值1200元的折疊拉桿購物車（中獎以1次為限）或桃園知名優質小禮；第3重「不限金額，憑發票或收據1張，獲贈1顆4到5斤重的新鮮高麗菜」，天天從南部新鮮運送，總計準備10噸高麗菜。

桃園伴手禮協會表示，iPhone 17手機及象印烘烤爐26L抽獎，在集中桃園、中壢兩場年貨大街消費者投下的摸彩券後會天天封箱，並在2月15日晚上8點於藝文園區年貨大街現場舞台開箱公開抽獎，中獎名單公告在桃園巿政府經濟發展局官網，折疊拉桿購物車則在桃園、中壢兩場隨扭隨送，天天要送出10台，即便沒有「扭」到，還有不計其數桃園知名優質小禮品及高麗菜要送出。

