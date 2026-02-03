月津港燈節2/7登場 描繪鹽水未來想像

2026月津港燈節2月7日登場，今年以「儲存未來鹽水的想像－雲端光景Cloudscape」為主題。（南市文化局提供）

2026月津港燈節2月7日登場，今年以「儲存未來鹽水的想像－雲端光景Cloudscape」為主題，結合光藝術、科技媒材與地方文化記憶，規劃「藝術燈區」、「巷弄燈區」及「月津超新星」三大展區，來自台灣、日本、韓國等國50組藝術家參與，展出60組作品。

市府今在鹽水區永成戲院舉辦月津港燈節宣傳記者會，宣布2月7日起至3月8日在鹽水月津港親水公園展出。台南市長黃偉哲表示，月津港燈節自2010年月津港整治完成而誕生，今年邁入第16屆，已成為兼具歷史傳承與藝術品質的重要文化品牌。

文化局指出，今年適逢馬年，主題燈「天馬獸」以高度藝術性與視覺張力，帶給大小朋友驚喜與感動。此外，也持續提供新銳藝術家與年輕世代展現創作能量的舞台，使月津港燈節成為兼具藝術深度與公共參與的文化平台。開幕啟燈晚會將於2月7日晚間登場，月津港親水公園將設置水上舞台，結合燈光投影與音樂演出，為燈節揭開序幕。

文化局長黃雅玲表示，今年參展作品橫跨光雕裝置、互動藝術與新媒體創作，內容呼應鹽水蜂炮、信仰儀式與日常生活記憶，展現傳統文化在當代語境中的轉化與延續。

