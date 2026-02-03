為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    月津港燈節2/7登場 描繪鹽水未來想像

    2026/02/03 11:39 記者王涵平／台南報導
    2026月津港燈節2月7日登場，今年以「儲存未來鹽水的想像－雲端光景Cloudscape」為主題。（南市文化局提供）

    2026月津港燈節2月7日登場，今年以「儲存未來鹽水的想像－雲端光景Cloudscape」為主題。（南市文化局提供）

    2026月津港燈節2月7日登場，今年以「儲存未來鹽水的想像－雲端光景Cloudscape」為主題，結合光藝術、科技媒材與地方文化記憶，規劃「藝術燈區」、「巷弄燈區」及「月津超新星」三大展區，來自台灣、日本、韓國等國50組藝術家參與，展出60組作品。

    市府今在鹽水區永成戲院舉辦月津港燈節宣傳記者會，宣布2月7日起至3月8日在鹽水月津港親水公園展出。台南市長黃偉哲表示，月津港燈節自2010年月津港整治完成而誕生，今年邁入第16屆，已成為兼具歷史傳承與藝術品質的重要文化品牌。

    文化局指出，今年適逢馬年，主題燈「天馬獸」以高度藝術性與視覺張力，帶給大小朋友驚喜與感動。此外，也持續提供新銳藝術家與年輕世代展現創作能量的舞台，使月津港燈節成為兼具藝術深度與公共參與的文化平台。開幕啟燈晚會將於2月7日晚間登場，月津港親水公園將設置水上舞台，結合燈光投影與音樂演出，為燈節揭開序幕。

    文化局長黃雅玲表示，今年參展作品橫跨光雕裝置、互動藝術與新媒體創作，內容呼應鹽水蜂炮、信仰儀式與日常生活記憶，展現傳統文化在當代語境中的轉化與延續。

    2026月津港燈節2月7日登場，展區精彩可期。（記者王涵平攝）

    2026月津港燈節2月7日登場，展區精彩可期。（記者王涵平攝）

    2026月津港燈節2月7日登場，今年以「儲存未來鹽水的想像－雲端光景Cloudscape」為主題。（記者王涵平攝）

    2026月津港燈節2月7日登場，今年以「儲存未來鹽水的想像－雲端光景Cloudscape」為主題。（記者王涵平攝）

    2026月津港燈節2月7日登場，展區布置就緒。（記者王涵平攝）

    2026月津港燈節2月7日登場，展區布置就緒。（記者王涵平攝）

    2026月津港燈節2月7日登場，台南市長黃偉哲與地方各界邀大家走訪鹽水小鎮。（記者王涵平攝）

    2026月津港燈節2月7日登場，台南市長黃偉哲與地方各界邀大家走訪鹽水小鎮。（記者王涵平攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播