為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    違規載運生雞糞恐污染環境 關山分局通報業管機關裁罰

    2026/02/03 11:50 記者劉人瑋／台東報導
    警方查獲一車生雞糞，並通知環保局前往配合開單。（警方提供）

    警方查獲一車生雞糞，並通知環保局前往配合開單。（警方提供）

    關山分局日前接獲民眾匿名檢舉，指稱延平鄉一處空地疑似有車輛違規載運生雞糞，恐影響環境衛生及公共安全。警方獲報後立即派員前往現場查處，並同步通報相關業管單位到場共同處理，除了保持台東環境衛生，同時也消彌潛在的禽類感染問題。

    警方到場後，發現現場停放多部車輛，經查車上載有大量未經處理之生雞糞。經初步了解，相關人員表示該批雞糞擬作為農業肥料使用，但因未依規定申請、運送及處理，恐有違反相關環保及農政法規之虞。

    警方除即時維持現場秩序外，亦主動聯繫環保及農業主管機關派員到場查證認定。關山分局指出，生雞糞若未妥善處理即任意載運或堆置，易產生惡臭、孳生病媒蚊蠅，甚至造成水土污染，影響周邊居民生活品質與環境衛生。

    警方表示，依現行相關法令規定，未依規定處理或違規載運廢棄物，經查證屬實者，將由業管機關依法裁罰，情節重大者並處以高額罰鍰，強調警方基於行政一體原則，於接獲檢舉時即積極協助查處、通報及蒐證，確保案件能依法、即時處理，同時呼籲，從事農業、畜牧或相關運輸行為之業者，務必事前了解並遵守相關法規，依規定申請、妥善處理及合法運送。

    警方查獲一車生雞糞，並通知環保局前往配合開單。（警方提供）

    警方查獲一車生雞糞，並通知環保局前往配合開單。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播