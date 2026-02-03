違規載運生雞糞恐污染環境 關山分局通報業管機關裁罰

警方查獲一車生雞糞，並通知環保局前往配合開單。（警方提供）

關山分局日前接獲民眾匿名檢舉，指稱延平鄉一處空地疑似有車輛違規載運生雞糞，恐影響環境衛生及公共安全。警方獲報後立即派員前往現場查處，並同步通報相關業管單位到場共同處理，除了保持台東環境衛生，同時也消彌潛在的禽類感染問題。

警方到場後，發現現場停放多部車輛，經查車上載有大量未經處理之生雞糞。經初步了解，相關人員表示該批雞糞擬作為農業肥料使用，但因未依規定申請、運送及處理，恐有違反相關環保及農政法規之虞。

請繼續往下閱讀...

警方除即時維持現場秩序外，亦主動聯繫環保及農業主管機關派員到場查證認定。關山分局指出，生雞糞若未妥善處理即任意載運或堆置，易產生惡臭、孳生病媒蚊蠅，甚至造成水土污染，影響周邊居民生活品質與環境衛生。

警方表示，依現行相關法令規定，未依規定處理或違規載運廢棄物，經查證屬實者，將由業管機關依法裁罰，情節重大者並處以高額罰鍰，強調警方基於行政一體原則，於接獲檢舉時即積極協助查處、通報及蒐證，確保案件能依法、即時處理，同時呼籲，從事農業、畜牧或相關運輸行為之業者，務必事前了解並遵守相關法規，依規定申請、妥善處理及合法運送。

警方查獲一車生雞糞，並通知環保局前往配合開單。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法