    首頁 > 生活

    愛心企業連捐15輛救命車 台南連4年救護車出勤破10萬件

    2026/02/03 11:23 記者王俊忠／台南報導
    白京建設公司捐贈第15輛救護車「白京17號」給台南市府消防局，將配置在永康區復興分隊。（圖由台南市府消防局提供）

    白京建設公司捐贈第15輛救護車「白京17號」給台南市府消防局，將配置在永康區復興分隊。（圖由台南市府消防局提供）

    長期深耕台南地區的白京建設公司，秉持取之於社會、用之於社會的精神，從2013年起持續捐贈救護車給台南市府消防局，迄今已邁入14個年頭。近日該公司再捐出1輛「白京17號」救護車，將配置在勤務繁重的永康復興分隊。台南市長黃偉哲回贈感謝狀、表彰該公司的善行義舉。

    白京建設董事長陳蓉楨與總經理吳至宏表示，該公司於2003年創立以來致力打造民眾安全、安居的處所，更將這份心意延伸到社會安全。從2013年捐贈第1輛救護車開始，累積至今已對台南市消防局捐出達15輛的救護車。今年這輛白京17號救護車，配備新式醫療救護器材與電動擔架，將可大幅減輕第一線救護人員搬運、運送傷病患時的背部負擔，避免職業傷害、也提升救護任務品質。

    台南市長黃偉哲代表受贈外、也回贈感謝狀表彰白京企業的義舉，黃市長更細數市府近年來在緊急救護工作上的卓越績效，向市民與捐贈消防器材者繳出漂亮的成績單。

    黃偉哲強調，市府團隊絕不會辜負捐贈者的美意，在消防局長楊宗林帶領下，台南市緊急救護工作表現已是全國標竿。

    台南自從縣市合併以來發展迅速，民眾對緊急救護的需求逐年增加，從2022年起，南市救護車出勤件數已「連續4年突破10萬件」，以剛過去的2025年為例，出勤次數就高達10萬9319件，平均每輛救護車1年出勤近1800次。在如此高壓的勤務下，市府消防、救護團隊仍繳出亮眼成績，證明民間捐贈的每一份公務資源都被發揮到淋漓盡致。

    圖
    圖
