    首頁 > 生活

    元宵遶境活動時限將至 台東天后宮提醒各宮廟「快把手續辦齊！」

    2026/02/03 11:13 記者劉人瑋／台東報導
    元宵遶境歷來都是台東年節時最重要的民俗活動。（台東天后宮提供）

    元宵遶境歷來都是台東年節時最重要的民俗活動。（台東天后宮提供）

    台東天后宮主辦「115年縣定無形文化資產台東元宵神明遶境祈福」，從今年1月起報名至2月2日截止，並訂2月7日在廟前廣場抽籤。已報的各神明隊尚欠保險單的請在這幾天補件。

    天后宮表示，目前報名隊數74隊，今年元宵遶境計畫舉辦2天。第一天3月3日出發，當日下午另在台東市南京路舉辦接駕送金牌，3月4日晚由過癮萬事屋公司舉辦主秀謝金燕的綜藝晚會在森林公園舉辦。第二天4日下午在天后宮炮炸寒單後遶境隊伍依序進廟。

    天后宮提醒，今年活動重點如下:1、參加遶境單位可向民政處補捐小組申請補助。2、南京路安排3日晚時炸寒單。3、抽籤當天各單位將宣導注意事項。4、今天春節達9天因此提早報名結束以便主辦單位充分準備。

    台東天后宮董事長林有德指出，遶境活動有縣府、議會、縣府民政處宗教科、警局及消防局、環保局指導協辦。元宵遶境是台東重要的宗教民俗傳統文化，在新春元宵假期中，吸引外地遊客及本縣各鄉鎮父老鄉親趕來台東市看熱鬧。

    元宵遶境歷來都是台東年節時最重要的民俗活動。（台東天后宮提供）

    元宵遶境歷來都是台東年節時最重要的民俗活動。（台東天后宮提供）

    元宵遶境歷來都是台東年節時最重要的民俗活動。（台東天后宮提供）

    元宵遶境歷來都是台東年節時最重要的民俗活動。（台東天后宮提供）

