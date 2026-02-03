為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    花東土木工程學分班3月底開班 盼解決東部專業人才短缺

    2026/02/03 11:16 記者黃明堂／台東報導
    行政院工程會到台東縣府說明開設土木工程學分班。（記者黃明堂翻攝）

    行政院工程會到台東縣府說明開設土木工程學分班。（記者黃明堂翻攝）

    為協助改善台東地區土木工程人力不足的問題，行政院公共工程委員會與國立宜蘭大學辦理土木工程學分班，將於3月底開班，工程會表示學分班可協助加強公職同仁之專業職能、取得政府採購專業人員證照，提升台東地區公共工程的執行品質與效率。

    工程會說明，公務部門土木工程人才短缺，從教育端培育是改善問題的其中一項解方。台東地區受交通與地理因素影響，長期面臨人才招募的困境，以114年度為例，高普考提報職缺26名，最終僅分配到6名，短缺20名。而台東地區長期缺乏設有土木工程學系之大專院校，影響當地人才養成，因此工程會試辦「花東地區土木工程學分班補助計畫」，培育潛在人員的專業能力。

    工程會與國立宜蘭大學合作於115年度在花蓮地區開設土木工程學分班，課程包括國考相關科目及政府採購科目，對於現有公職土木人員，可強化從業職能並協助取得證照；對於非土木背景之公職人員，可增加土木技能，有利轉換跑道；對於尚未考取的潛在人員，則可取得考試資格及應試知能。至於現是否在台東開班，工程會表示將視本年度開班情形未來滾動檢討。

    115年度花東地區土木工程學分班預計3月底開班，地點為鄰近花蓮火車站之台鐵公司東區訓練所，歡迎有志從事土木工程公職的潛在人員及現職人員踴躍參訓。詳情請上招生說明網站

