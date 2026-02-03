貳樓淋膜紙袋溶出試驗不合格 172公斤退運銷毀

中國出口「紙袋」檢出容器具-溶出試驗不符規定。（圖由食藥署提供）

衛福部食藥署今日公布邊境查驗不合格品項，有多批自中國進口的紙容器檢驗不合格，其中包括知名餐飲業者「貳樓」輸入的白牛淋膜紙袋溶出試驗結果不合格，171.82公斤遭退運或銷毀。食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬指出，後續將針對該輸入業者採取加強抽批查驗。

蔡佳芬說明，今日公布邊境檢驗不合格品項中，有2批自中國輸入的食品容器具，其中禾啟股份有限公司自中國輸入的「貳樓-40G白牛淋膜L袋」，因與食品接觸面為塑膠類，經溶出試驗不合格，蒸發殘渣值為40ppm，超出合格標準為30ppm，計171.82公斤於邊境退運或銷毀。

此外，蔡佳芬指出，這批紙袋是該輸入業者半年來首次違規，但食藥署將於邊境針對該業者調整邊境查驗措施為「加強抽批查驗」，抽驗比例為20%至50%，而該包裝容器具食品接觸面為「塑膠淋膜紙類」，近6個月內累計1批不合格，故對於中國輸入的同產地、同號列品項，暫維持一般抽批查驗。

另一批輸入業者「津喜企業有限公司」報驗的中國餐盒，檢出螢光增白劑，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，螢光增白劑為不得檢出，計201公斤於邊境退運或銷毀，食藥署也針對該業者調整邊境查驗措施為加強抽批查驗。

另該包裝容器具食品接觸面為「蠟或紙漿製品」，近6個月內累計4批不合格，故針對同產地、同產品採加強抽批查驗，且因管制期間再度出現違規情況，管制期限自今年2月26日延長至今年3月2日。

蔡佳芬說，邊境查驗不合格品項中，另有一批由輸入業者「鴻慶成食品有限公司」報驗的越南黑胡椒粒，檢出蘇丹色素四號，依據「食品安全衛生管理法」屬於不得使用的物質，這批越南的黑胡椒粒在邊境必須銷毀，不得退運。

食藥署統計近半年，從2025年7月26日至115年1月26日止，受理越南的黑胡椒粒，報驗45批，檢驗不合格9批，不合格率20%，檢驗不合格原因為農藥殘留及蘇丹色素不合格。

食藥署已經從2024年11月8日起至2027年1月21日止，針對越南的黑胡椒粒在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

