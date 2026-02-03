為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生態團體憂高捷黃線毀5公里林蔭道 捷運局：配合整體環境重塑再造

    2026/02/03 10:47 記者葛祐豪／高雄報導
    生態團體擔憂，捷運黃線施工經過民族路等路段，將毀掉5公里林蔭道。（森林城市協會提供）

    生態團體擔憂，捷運黃線施工經過民族路等路段，將毀掉5公里林蔭道。（森林城市協會提供）

    高雄捷運黃線開始施工，生態團體今（3）天控訴，黃線施工未來行經民族路、民生路、民權路等路段，將毀掉5公里林蔭大道；對此，捷運局強調，黃線配合整體環境重塑再造，兼顧用路人安全及景觀共融。

    森林城市協會理事長莊傑任、生態專家楊吉壽、高督盟理事長陳銘彬等人今天疾呼，捷運黃線經過澄清路3300公尺，大埤路2500公尺，共5800公尺，林蔭大道已因工程全數摧毀。接下來，黃線行經民族路、民生路、民權路、國泰路、南京路林蔭綠園道面臨破壞，長度共5023公尺、寬度60公尺，總綠化面積30公頃，光是民族路Y8至Y10施工就會破壞372棵樹，而大樹移植死殘率極高，讓植樹40年以上累積綠化成果歸零。

    生態團體指出，本案其實是地下化的潛盾工程，理論上明挖的站體以外的樹，都能避免破壞，原地保留，可參考大順路輕軌與林蔭共存。

    生態團體質疑，2003年謝長廷執政時代，在捷運紅線後驛站施工時，博愛路在愛河到十全路，850公尺長度，僅破壞400公尺，就完成了捷運的施工與交通維持，「為何謝長廷當年做得到、為何陳其邁在輕軌施工時能兼顧護樹，如今卻無法？」

    對此，捷運局強調，黃線施工範圍涉及車站結構體及出入口設施範圍，須採明挖覆蓋方式，車站範圍及前後漸變段相關道路空間及植栽，秉持「工程推動與環境保護並重」原則，也考慮到整體環境的重塑再造。

    捷運局說明，黃線Y9及Y10站位於高雄市主要幹道民族一路上，屬車流量大、行車速率高的重要交通節點，已依交通維持規範及徵詢樹木專家學者意見，針對工區範圍內植栽處置計畫，進行多次檢討與優化調整。

    捷運局表示，對於受工區影響的植栽，經多次調查及邀集樹木諮詢委員會現地會勘後，由專家依樹木健康活力、結構缺陷、樹型條件及周邊環境限制等因子加權評估後，將不影響交通維持及施工安全前提下可保留者，採現地保留，其餘才採移植或移除方式，移植樹木也訂有完善移植計畫，將與公園處共同擇選適宜地點辦理移植。

    生態團體疾呼搶救民族、民權林蔭大道。（記者葛祐豪翻攝）

    生態團體疾呼搶救民族、民權林蔭大道。（記者葛祐豪翻攝）

