教育部人權教育資源中心研發教案 「囝仔人有耳無喙」英文也有相同諺語

教育部國教署人權教育資源中心─國立台南女中「人權議題×雙語教學」教師專業社群，經過一年半的努力，研發完成創新教案。（教育部提供）

教育部國教署人權教育資源中心─國立台南女中「人權議題×雙語教學」教師專業社群，經過一年半的研發努力，完成了創新教案「一堂從CRC到Write for Rights的雙語人權實踐課」，以英文生活諺語"Children should be seen and not heard"（孩子要乖少出聲）為切入觀點，巧妙對應台灣諺語「囝仔人有耳無喙」，引導學生覺察東西方社會皆曾存在壓抑兒童聲音的情境，進而認識「聯合國兒童權利公約（CRC）」揭示的兒童表意權。

此外，人權教育資源中心也完成另一份教案，以高二國文課程為場域，課程設計聚焦在CRC的「表意權」與「兒童最佳利益」兩項重要原則，「孩子的聲音傳遞—兒童表意權與情緒表達」從開心、難過、生氣、恐懼與厭惡等情緒的層次變化中，拆解情緒反應的多重意義，以促進自我覺察。

教育部國教署組長詹雅惠說明，為落實國家雙語政策與素養導向課程發展方向，並呼應108課綱人權教育重要學習主題「國際人權公約」，教育部國教署人權教育資源中心、台南女中於113學年度成立「人權議題×雙語教學」教師專業社群，以雙語教學為路徑，結合跨領域學科專業，將聯合國「兒童權利公約」的精神理念與權利內涵融入課程設計，於114學年度研發兩份兼顧語言學習與公民素養之雙語課程，近期辦理線上社群成果發表會，獲與會教師高度肯定，展現人權教育融入雙語教學的多元可能。

該社群教師由5位不同領域教師組成，涵蓋美術科、國文科及公民與社會學科，透過專業培力、教案共備、實作反思及專家交流等過程，持續精進教師在雙語教學情境中導入議題式學習的能力，期盼引導學生在真實脈絡中運用語言，深化其對人權價值的理解，並培養面向世界的溝通能力。

