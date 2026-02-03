高風險APP學校斷線 全教產要求禁止學生在校用手機

高風險APP學校斷線，全教產今發聲明要求教育部禁止學生在校用手機。（取自全教產官網）

針對抖音、小紅書、微信、微博、百度雲盤及 TikTok 等「高風險APP」，教育部採取校園網路防護如TANet與校園iTaiwan熱點不提供連線、公務設備禁止安裝等，並與衛福部提出四大支持措施。全國教育產業總工會（全教產）今（3日）發聲明指出，「校園端自主管理」與「家庭端自我約束」對第一線校園幫助有限，呼籲教育部應禁止學生在校使用手機並訂定罰則，數發部則應訂出年齡驗證和要求平台責任。

全教產理事長林蕙蓉表示，數位發展部提出「高資安風險App」清單與警示，卻完全沒解決「學生怎麼用、在哪裡用、怎麼管」的現場問題，數位發展部若真要談兒少數位安全，不能只停留在「列清單、發提醒」；更應該提出面向校園與兒少的可行治理方案，包括年齡驗證、平台責任、校園端與家庭端的制度協作，而不是把壓力丟回教育現場。

請繼續往下閱讀...

林蕙蓉表示，包含瑞士、芬蘭、澳洲等國已推動兒少校園禁用手機的限制，例如澳洲推動「16歲以下社群媒體年齡限制」，要求平台採取合理措施阻止未滿16歲者建立或持有帳號，並已在去年12月上路，教育部應提出全國一致、清楚可執行的在校手機管理原則，例如上學期間禁用、集中保管、違規處置與家長合作流程等，並督促平台與主管機關承擔責任。

林蕙蓉也表示，教育部去（2025）年5月14日發布高中以下學生入校後手機集中管理規定，目前做法主要是封校園學術網路TANet 與 iTaiwan不連線，但學生在校園裡，只要用行動上網，照樣能看短影音，要求老師處理網路成癮、霸凌、注意力崩壞，校園手機管理制度才是關鍵。

林蕙蓉指出，學生在學校8小時期間本應管理手機使用，但放學後的16小時包含睡覺時間，家長不應丟包給學校和老師，質疑教育部與衛福部提出四大支持措施：專線資源、媒體素養、戶外社團、家長工具包等，是把壓力往學校推，到最後都變成老師的工作量與學校的行政責任，而家長工具包如果沒有協助落實，也只能喊話「請家長配合」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法