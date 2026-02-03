為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉市「粉紅超馬」小紅包亮相 過年期間限量發放

    2026/02/03 10:24 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉義市長黃敏惠介紹「馬迎春暉」春聯及馬年小紅包，「粉紅超馬」。（圖由嘉市政府提供）

    嘉義市長黃敏惠介紹「馬迎春暉」春聯及馬年小紅包，「粉紅超馬」。（圖由嘉市政府提供）

    迎接農曆馬年，嘉義市政府推出「粉紅超馬」小紅包，以粉紅馬為主角，搭配寓意平安的蘋果、象徵吉利的橘子，以及「春」、「福」等吉祥字樣，加上象徵國泰民安的10元硬幣，將於2月17日（年初一）、18日（年初二）及25日（年初九）限量發放。

    市長黃敏惠表示，嘉市政府今年再度邀請知名插畫家SMART莊信棠，及書法家、也是市府退休地政處長饒嘉博合作，共同完成「馬迎春暉」春聯設計，春聯已發放各家戶，城市洋溢濃厚年節氣氛。

    民眾最期待的馬年小紅包，以「粉紅超馬」設計，主角粉紅馬，加上寓意平安的蘋果、象徵吉利的橘子，以及「春」、「福」等吉祥字樣，搭配象徵國泰民安的10元硬幣，巧妙透過設計融入馬鞍造型中，讓民眾在拿到小紅包的同時，感受到馬年所有好運都「上馬」，幸福也隨之「加碼」。

    市府表示，春節期間歡迎大家到嘉市走春，同時發放限量「粉紅超馬」小紅包，時間為年初一上午8點55分在城隍廟、9點半在九華山地藏庵及10點10分在文化局文化廣場；年初二上午10點20分則在文財殿、年初九上午11點會在玉皇宮。

    嘉義市政府公布「粉紅超馬」小紅包發放時間。（圖由嘉市政府提供）

    嘉義市政府公布「粉紅超馬」小紅包發放時間。（圖由嘉市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播