    生活

    高市投入近20億元加速小港區污水建設 估118年用戶接管增2.5萬戶

    2026/02/03 10:34 記者陳文嬋／高雄報導
    水利局加速小港區污水下水道系統及用戶接管建設，提升居住生活品質外，更穩定產業用水。（市府提供）

    水利局加速小港區污水下水道系統及用戶接管建設，提升居住生活品質外，更穩定產業用水。（市府提供）

    高雄市水利局加速小港區污水下水道系統及用戶接管建設，累計投入近20億元經費，提升用戶接管率達11.40%，持續推動中鋼路、沿海路等污水建設，預計118年增加用戶接管2.5萬戶，提升居住生活品質外，更穩定產業用水。

    高雄為改善民眾居家生活環境及提升河川水質，自民國80年起辦理污水下水道工程，提升整體用戶接管率達50.76%，其中小港區自103年12月起佈設污水管線，111年起推動污水用戶接管，水利局總計投入近20億元經費，施工範圍涵蓋25個里，逐步改善小港區家庭污水排放方式，提升民眾居住生活品質。

    水利局已完成臨海污水區污水管線長度逾121公里，用戶接管戶數近1萬戶，用戶接管普及率提升至11.40%，目前持續推動多項污水用戶接管工程，尚有6標用戶接管工程持續施工中，包括中港路、中鋼路、沿海路等，為小港區人口較密集地方。

    水利局指出，小港區預計至118年提升用戶接管25000戶，每天可增加污水量15000噸，提供臨海水資源中心穩定水源，製成再生水供應產業使用，達成「一滴水用兩次」水資源循環利用目標，成為高雄產業用水基石。

