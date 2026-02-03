犬貓美容服務定型化契約已公告 桃市府啟動查核專案

行政院農業部已於去年五月公告，「犬、貓美容服務定型化契約應記載及不得記載事項」，以確保消費者權益。（消保室提供）

行政院農業部去年5月公告「犬、貓美容服務定型化契約應記載及不得記載事項」，為了解坊間業者施行狀況，桃園市政府將於2月10日起至3月17日期間，由消保官會同動保處啟動查核專案，若業者契約不符合規定，限期仍未改善最高可罰50萬元，並得按次處罰。

主任消保官彭新澍表示，本次專案查核，將就業者使用契約有無公告於營業場所明顯處、使用契約之服務內容說明及確認、詢問照護義務及異常處理、契約解除或終止之退費規定、消費者逾時接回犬貓之處理方式及提供履約保障等項目進行查核。

不符合相關規定將依消費者保護法第56條之1規定，請業者限期改正，業者屆期不改正者，處3萬元以上、30萬元以下罰鍰，經再次令其限期改正而屆期不改正者，處5萬元以上、50萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

彭新澍也呼籲業者應主動檢查所使用之定型化契約，遵守犬、貓美容服務定型化契約應記載及不得記載事項相關規定，若有犬、貓美容服務或其他消費問題，可於上班時間撥打全國消費者服務專線1950諮詢。

