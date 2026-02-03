為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鹿港公會堂廣場竟有碼頭繫船柱？在地人打臉「書法地燈」啦！

    2026/02/03 10:21 記者劉曉欣／彰化報導
    鹿港公會堂廣場的書法地燈，仿碼頭元素設計。（記者劉曉欣攝）

    鹿港公會堂廣場的書法地燈，仿碼頭元素設計。（記者劉曉欣攝）

    太誇張了！位於鹿港老街的鹿港公會堂，廣場周邊有設立低矮的黑色柱子，竟然許多帶隊解說是，「這是以前碼頭用來綁繩子的鐵柱」，讓鹿港老街協會常務理事魏秀娟不忍了，直接打臉廣場不是碼頭，這是「書法地燈」不是繫船柱。

    魏秀娟指出，鹿港的河道早在清代道光年就淤積了，更不可能在鹿港公會堂的廣場還有碼頭繫船柱。這樣的說法，就是完全不清楚鹿港公會堂廣場設計的由來。

    魏秀娟強調，鹿港公會堂廣場整建工程大約在2008、2009年，原本建築師打算把廣場做成綠地公園，但當時的老街協會創會長施泰州提醒說，老街是鹿港市區地勢最低窪之處，只要大雨就淹水，作成綠地很可能遇水則全淹了。她則建議，不如像新竹市東門城圓環ㄧ樣，設立階梯，中間成表演廣場，淹水時可以當短暫滯洪池。

    魏秀娟指出，她的建議被建築師認為可行，後來果然把鹿港公會堂前方的空地做成廣場，廣場採下凹式做法，平日可當表演空間，遇雨就成為小小的滯洪池，而公會堂廣場四周的黑色矮柱，則是委請鹿港在地的書法名人來題字，仿碼頭元素作成地燈，地燈都還有署名，希望再也不要把書法地燈誤為碼頭的繫船柱了。

    鹿港公會堂的書法地燈，一再被誤導為碼頭的繫繩柱，讓在地人都不忍了。（記者劉曉欣攝）

    鹿港公會堂的書法地燈，一再被誤導為碼頭的繫繩柱，讓在地人都不忍了。（記者劉曉欣攝）

    鹿港公會堂的下凹式廣場設計，遇雨就成為小小滯洪池。（資料照，記者劉曉欣攝）

    鹿港公會堂的下凹式廣場設計，遇雨就成為小小滯洪池。（資料照，記者劉曉欣攝）

    鹿港公會堂的書法地燈，上頭有書法名人的題字。（記者劉曉欣攝）

    鹿港公會堂的書法地燈，上頭有書法名人的題字。（記者劉曉欣攝）

