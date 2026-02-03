為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    吉安鄉水稻秧苗受寒害 爭取中央現金救助

    2026/02/03 10:15 記者王錦義／花蓮報導
    1月連續冷氣團影響，吉安鄉水稻秧苗陸續出現受害情形，花蓮縣政府昨邀集花蓮區農業改良場、農糧署東區分署組成勘災小組，前往吉安鄉辦理現地勘查。（農業處提供）

    今年一月連續有冷氣團影響，花蓮縣吉安鄉水稻秧苗陸續出現葉片黃化、植株生長不良及缺株等情形，花蓮縣政府農業處今指出，初步評估受害約6千箱秧苗，平均損害程度約20%；將依《農業天然災害救助辦法》相關規定，彙整災情後提報農業部，爭取公告辦理農業天然災害現金救助。

    縣府農業處指出，1月連續冷氣團影響，吉安鄉水稻秧苗陸續出現受害情形，昨邀集花蓮區農業改良場、農糧署東區分署組成勘災小組，前往吉安鄉辦理現地勘查，發現有葉片黃化、植株生長不良及缺株等情形，依據《農業天然災害救助辦法》，農作物、林業、養殖及畜禽等受災損失率達20%以上者，可申請現金救助。

    農業處指出，近期氣溫仍可能反覆，下一波強冷空氣將自2月7日開始影響台灣，建議秧苗農友持續加強秧苗保溫與田間管理，可利用不織布或塑膠布等方式減少冷風直接侵襲，並留意水分控制，避免低溫期間過度灌水造成根系受損；如已有缺株情形，應待氣溫回穩後再行補植，並依農改場建議採取溫和管理方式，協助秧苗恢復生長。

    農友如發現農作因天然災害導致生長異常，請務必主動向所在地公所通報，並多加運用農業部「農產業天然災害現地照相APP」即時拍照記錄受災情形，以利加速認定作業；同時也請各基層公所動員人力，針對受災田區進行勘查與拍照取證，協助農友儘早復耕、復建，維護申請救助權益。

    1月連續冷氣團影響，吉安鄉水稻秧苗陸續出現受害情形，花蓮縣政府昨邀集花蓮區農業改良場、農糧署東區分署組成勘災小組，前往吉安鄉辦理現地勘查。（農業處提供）

