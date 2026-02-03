走讀百吉林蔭步道 內柵國小打造「綠讀山水」課程

桃園市內柵國小啟動極具特色的「綠讀山水課程」，五年級師生踏上享有盛名的百吉林蔭步道。（圖由內柵國小提供）

桃園市內柵國小深化學子對家鄉「好山好水」的獨特情感，並將環境保護意識深植心中，啟動極具特色的「綠讀山水課程」；五年級師生踏上享有盛名的百吉林蔭步道，在清幽的自然環境中，探尋先民智慧、瞭解在地生態，培養孩子們愛護鄉土的良善情操。

古道林蔭探秘為內柵國小五年級校訂課程內容—百吉林蔭步道，不僅是1條綠意盎然、充滿芬多精的親山步道，它更承載著豐富的歷史記憶。此處原為昔日的軍事管制道路，如今已蛻變為認識大溪低海拔山林生態的最佳場域，是歷史與自然交會的戶外教室。此次，孩子們也將學習辨識步道上的指標性樹種，並思考人類活動對環境永續發展的影響，擴展其公民意識。

內柵國小校長王碧禛表示，在探索步道的課程中，內柵國小師生透過設計精巧的體驗活動，進行深度的學習與探索，其中感官體驗站是透過沿途設置觀察點，引導學生「停下腳步、打開感官」，辨識山林中不同植物與泥土的氣味，聆聽鳥鳴、溪流聲與風吹過竹林的聲音，觀察步道上豐富的蕨類植物和季節性的林相變化，細細感受大自然；而在地人文解密，是結合百吉地區的歷史背景，講述早期軍事管制與大溪觀光發展的變遷，讓孩子了解環境的改變與先民的生活足跡，深化對在地文化的認同。

王碧禛提到，愛鄉土、樂山水，培養生命良善美德，期待透過本次課程，不僅能讓孩子們體驗到大溪的山水之美，更能奠定愛護自然、尊重生命的良好美德。當孩子們親身感受到家鄉自然資源的珍貴與美好，保護環境將不再是口號，而是發自內心的行動。

