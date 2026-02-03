竹市高峰國小半夜消防警鈴響擾清夢 周邊住家怒轟非第一次

新竹市高峰國小的火警警報器誤響，導致警鈴大作擾社區居民清夢，居民轟已非第一次。（取自臉書網路社群貼文）

新竹市高峰國小2日半夜凌晨3點多突消防警鈴大響，且持續長達2個多小時，就連消防救護車都趕到學校，沒想到竟是消防警鈴故障，學校雖發致歉回應，但周邊住家則怒轟學校發生消防警鈴大響烏龍已非第一次，搞得附近竹科上班族上班都無精打采。

學校也發聲明指出，真的很抱歉發生這樣的事情，造成鄉親和里民的困擾。學校的消防設備每年都有依照規定定期的檢修，上個禮拜才請廠商進場，有發現一些故障的設備，需要申請經費更換，沒想到才檢測完，就發生這樣的事情，真的非常抱歉。

此外，由於學校晚上沒有人力保全，學校委託電子保全來做校園安全的連線。至於火警誤報的解除，也在去年同時委託電子保全廠商在夜間第一時間來協助排除，此部分做得不夠好，才讓整個警報誤響困擾居民這麼多次，學校深感抱歉，會檢討並建立更好的SOP。

高峰國小附近居民抱怨大半夜聽到不斷響的火警警報器大響，哪能睡得著，且持續時間長達1小時，很多人才剛入睡就被吵醒，根本無法再睡，且情況不只一次了，時間也超過2小時才獲處理，校方不定時擾人清夢，有如不定時炸彈，難道學校的消防安檢都沒在執行嗎？消防局沒去檢查嗎？學校難道無人有解除警報的權限？這種情況真的很誇張也很扯。

消防局表示，有收到火警通報，並出動消防人員到學校，但經查並無火花或火勢，研判是警報器遭誤觸而警鈴大響，待了解各種狀況後，已結束勤務返隊。

高峰國小學校的道歉聲明。 （取自學校網站）

高峰國消防警報器誤響，影響附近居民安寧，居民怒轟非第一次。（照片取自網路社群貼文）

