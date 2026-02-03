南市電動車充電樁「人氣王」不在市區 充電熱點竟在這一區

六甲區六甲運動公園充電站使用居冠。（南市交通局提供）

南市加速打造友善電動車環境，全力降低車主「旅程焦慮」。交通局攜手環保局向中央環境部爭取2.5億元，在全市37個行政區、202處站點 建置電動汽車充電樁，規模涵蓋90座、180席200kW快充格位及266座、266席11kW慢充格位。目前各站點已陸續完工，待台電台南、新營區處完成供電後，將分批啟用營運。

有趣的是，充電樁「人氣王」不在市區，而是六甲區。交通局統計，目前已啟用59處充電站，提供28席快充、82席慢充。自2025年5月啟用至今，累積使用逾1100次、總充電量達22498.62度，其中六甲運動公園以114次奪冠，其次依序為東山區東中里「停1」停車場113次、官田衛生所97次、安平南島路市政園區82次、新營三民路停車場66次。

第6批充電站將於4日正式上線，涵蓋11個行政區、23處場域，新增8席快充、32席慢充，地點包含東區、南區、北區、安平、新營、東山、白河、後壁、北門、楠西與龍崎等區，進一步補齊城鄉充電網絡。

其中13處為「充電專用格位」、10處為「充電優先格位」。交通局提醒，若占用電動車充電專用停車位，經通報舉發，將依停車場法處1200元罰鍰。

為兼顧民眾負擔與使用效率，市府要求業者實施尖離峰定價，尖峰每度不得超過14元、離峰不得超過10元。目前營運團隊祭出優惠價，快充每度8元、慢充每度5元。駕駛人可下載「電小二」APP，即時查詢充電樁狀態與最新優惠。

南市於北門區北門區公所新增充電椿。（南市交通局提供）

