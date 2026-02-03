理由曝光！台客放鳥北海道機場接送急滅火 業者PO最新對話：藉口

機場接機示意圖。（路透）

日本一間旅遊包車公司近日在社群發文求助，指一名台灣遊客預訂北海道新千歲機場接送服務後臨時放鴿子，害司機在機場苦等近2小時卻等不到人，事後還發現已遭對方封鎖。網紅「四叉貓」更揪出對方疑似是高雄一間便當店老闆，引發大量討論。包車業者昨晚也更新最新進展，表示當事人已主動聯繫並願意付款，但其說法仍掀爭議。

經營日本全境包車服務的業者昨（2）日在Threads發文說明，該名台灣遊客已於當天中午聯絡他們，承諾願意支付原本預約的3萬日圓車費，並解釋是因擔心對方可能是詐騙集團，才會選擇封鎖聯絡方式。業者也表示，大家做生意都不容易，「誠實守信比較重要」，並感謝網友協助關注此事。

請繼續往下閱讀...

不過，從雙方公開的對話紀錄來看，業者對該名遊客的說法並不完全買單。台灣遊客表示，因為LINE系統提醒該帳號可能涉及詐騙，加上帶著家人與小孩，擔心被載到不明地點，才會中斷聯絡並封鎖對方，「一連串的錯誤決定造成誤解，實在抱歉」。

業者直言，「您這個事情根本是不成立，無中生有編造的藉口」並指出，群組早在遊客出發前一晚就已成立，對方也曾回覆「好的」確認行程，司機與車輛資訊皆已提供，且未事先收取任何費用。況且，LINE僅提醒帳號非台灣門號註冊，並非直接認定詐騙，質疑「落地後覺得不需要我們，就把我們封鎖，認為我們也沒辦法找到你」。

台灣遊客也致歉稱，願意付費並希望業者對外說明他已付款，以及沒有搭車的原因。對此，業者回應，即使付款，也只會說明對方已聯絡並支付費用，不會替其以「擔心詐騙」作為合理化解釋及澄清，「做人要講信譽，信譽沒了就什麼都沒了」。

貼文曝光後，網友持續熱議，有人批評「他訂日本的交通，對方當然不是台灣門號啊，是在說什麼」、「他以為封鎖就當作沒這件事了，沒想到你會這樣找他，全世界的人都知道他這樣，下次出國，看誰還敢做他的生意！」、「什麼叫我可以付給你，本來就他該付的錢了，還反過來說你的解釋也說的通，好好笑這不廢話嗎，因為他的藉口說不通啊」、「有夠唬爛，line封鎖就算了，大頭貼也換掉，fb也是做了更動，說白了就是撐不住了，知道再繼續這樣，便當店的生意會完蛋」

也有人替該名遊客緩頰，認為長輩遇到陌生海外帳號容易誤判為詐騙，帶家人出國時的確會特別緊張，但仍應提前告知取消，而非直接失聯，「因為我看那個老闆的年紀，感覺就是會覺得這是詐騙，趕快封鎖的人。而且他們是約車子，跟日本不熟怕被載去賣也是很合理的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法