台中市春節搭計程車 2/13至2/22每趟次加收50元

台中市交通局表示，春節期間台中市計程車加成50元。（市府提供）

下週就開始放長達9天的農曆春節假期，台中市政府交通局宣布，自2月13日起至2月22日（大年初六）止，共計10日，中市計程車將實施春節加成費率，包括傳統計程及多元計程車，每趟次加收50元，但請民眾注意，計費表跳出收費金額已含50元，不用另交，2月23日00時起，全面恢復原收費方式。

市府每年春節期間循往例啟動春節模式，實施加成收費措施，交通局今年和計程車業者討論，跟去年一樣加收50元，而且內含在計費表內，若民眾春節期間搭計程車，有駕駛要另外加收50元可向交通局檢舉。

為讓國內外乘客都清楚了解春節費率規定，交通局已印製中、英、日3國語言的收費說明貼紙，會請駕駛張貼於車內明顯處，降低語言溝通誤會。今年也持續準備韓國、泰國、印尼、越南等4國語言宣傳單，並請相關公（工）會加強宣導，請民眾留意收費方式。

交通局表示，由於春節加成會面臨到跨夜的問題，若民眾在2月12日23點50分搭計程車，到站已是2月13日，計程車不能加成，同理，若是民眾在2月22日深夜搭計程車，到站時已是23日，還是要依新表加成收費。

此外，交通局表示，台中市有8200多輛計程車，提醒民眾，下車時務必向駕駛索取乘車證明，如遇駕駛不依規定收費、擅自加價、故意繞路或拒載短程等違規情形，請記下車號、搭車時間、駕駛姓名及上下車地點，撥打台中市政府市民專線1999反映，市府將即時查處，以維護乘客權益。

