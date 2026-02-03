新北林口李科永圖書館設「寵物圖書專區」 培養孩童責任飼養觀念

林口區李科永紀念圖書館外觀為沉穩的黑色線條及半圓型玻璃走廊矗立於綠意盎然的公園環境。（動保處提供）

新北市首座兒童專屬圖書館林口區李科永紀念圖書館，近日啟用全新「寵物圖書專區」，結合可愛動物主題空間與多元館藏，並攜手新北市動物保護防疫處導入正確動物保護觀念，透過閱讀與沉浸式體驗，讓孩子從小建立責任飼養與尊重生命的價值。該專區毗鄰林口運動公園，吸引不少親子駐足。

動保處長楊淑方指出，寵物圖書專區設置大型狗狗玩偶與毛寶貝立體造型，搭配多元寵物主題書籍，讓孩子在自然互動中學習動物知識。此次也邀請動保處到場勘查，透過主題式海報與空間布置，融入正確飼養觀念，包括犬貓外出需繫繩或使用外出籠等，深化孩童愛護動物的意識，引導閱讀從生活中扎根。

楊淑方表示，寵物相關書籍內容涵蓋品種特性、營養與健康管理及行為訓練，陪伴新手與資深飼主從「養活」走向「養好」，也讓孩子理解飼養動物的責任與需求。除圖書館合作外，動保處每年也與國中小學合作推動生命教育，邀請專業人員入校宣講，從認識動物習性出發，引導學童尊重並愛護生命。

楊淑方說，據統計，2025年已舉辦137場國中小生命教育宣講，參與學童達1萬7132人，獲得師生肯定。透過友善飼養議題、動物主題繪本與沉浸式空間，讓閱讀成為傳遞同理與尊重的媒介，也促進親子共讀與情感連結，期盼培育孩子成為懂得負責、珍惜生命的未來主人翁。

「寵物圖書專區」擁有多元寵物主題館藏書籍，讓孩童沉浸寵物相關知識。（動保處提供）

藉由可愛動物宣導杜絕狂犬病海報，提升動物防疫知識。（動保處提供）

李科永紀念圖書館與新北動保處一同打造毛寶貝閱讀專區，將守護毛小孩準則做成可愛宣傳。（動保處提供）

「寵物圖書專區」有狗狗玩偶陪伴，搭配毛寶貝立體造型溫暖空間。（動保處提供）

