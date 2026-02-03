重病待換肺、家計告急 苗縣府關懷送暖

苗栗縣長鍾東錦得知，在社會處長張國棟、三義鄉長呂明忠及多位民代陪同下前往傅家關懷，除致贈1萬元年節關懷金外，也準備白米、麵條、罐頭、餅乾等生活物資。（圖由縣府提供）

苗栗縣三義鄉勝興村一戶傅姓人家，家中經濟支柱傅先生罹患肺部纖維化，長期等待肺臟移植手術，龐大的醫療費用與沉重的家庭負擔，讓一家人陷入困境。苗栗縣長鍾東錦昨（2）日前往探視關懷致贈1萬元年節關懷金，並呼籲社會善心人士伸出援手幫忙。

縣府社會處指出，傅家原為三代同堂的核心家庭，傅先生5年前健檢發現肺部纖維化症狀，初期仍勉力工作維持家計，直至2024年9月因身體狀況惡化，無法負荷而辦理退休，去年7月病情急轉直下入住加護病房，目前需24小時依賴氧氣設備維生，並已登記等候肺臟移植。然而漫長的等待期與高額醫療支出，使家庭經濟雪上加霜。

除傅先生外，傅家尚有年邁雙親及2名就讀國中的孩子，全家僅仰賴傅妻在工廠工作的微薄收入勉強支撐，生活壓力沉重。社會處接獲通報後，已啟動社會救助機制，提供一次性急難救助金，並協助傅家取得相關福利身分，以減輕醫療與生活負擔。

鍾東錦得知，昨在社會處長張國棟、三義鄉長呂明忠及多位民代陪同下前往傅家關懷，除致贈1萬元年節關懷金外，也準備白米、麵條、罐頭、餅乾等生活物資，盼能協助傅家安心度過年關。

鍾東錦也特別準備《小狗錢錢》及《致富心態》2本理財書籍送給傅家2名就讀國中3年級與1年級的孩子，勉勵他們透過勤學與正確理財觀念，為未來打下穩固基礎。兄弟倆也親手寫下卡片表達感謝，場面溫馨感人。

鍾東錦表示，傅先生的處境令人不捨，也讓他想起父親因礦工職業罹患塵肺病的艱辛過往，深知病患家庭所承受的壓力。他呼籲社會善心人士伸出援手，共同協助傅家度過難關，並指示社會處與衛生局全力協助傅先生就醫，祝福換肺手術能順利進行，重拾人生希望。

