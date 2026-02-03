雙北合作優化流程 申請跨市都更謄本效率提升1倍

雙北地政建立協力審查機制，申請跨市都更謄本，效率提升1倍。（圖由新北市地政局提供）

雙北生活圈緊密相連，跨市申請都市更新謄本案件日益增加，為提升辦理效率，新北市地政局與台北市地政局攜手整合資源，建立雙北合作機制，即日起都更案件的實施者，至雙北任一處地政事務所申請謄本，受理機關可透過聯繫機制，委由管轄機關系統輔助審核，案件處理從2個工作天縮短為1個工作天，效率提升1倍。

新北市地政局局長汪禮國表示，現行都市更新案如要召開說明會、協調會或公聽會，為通知範圍內的所有權人而跨市申請第3類謄本時，受理機關為計算同意書是否符合單元內所有權人數超過10分之1，或是持有面積超過10分之1的規定，需要逐筆以人工核計，耗費人力與時間。

請繼續往下閱讀...

他說，雙北現在可透過跨市聯繫協力審查機制，運用2市各自的程式計算後，告知申請人審查結果，大幅縮短人工審查時間，處理流程從原本2個工作天減至1個工作天，提升服務效能。

汪禮國指出，雙北的都更案件量在6都之中名列前茅，因地理位置相連、日常往來密切，常有申請人與都更案所在地分處2市的狀況，這項合作不僅是流程優化，更是透過跨市的行政資源共享，共同提升雙北的地政服務品質，為市民打造便利宜居的生活環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法