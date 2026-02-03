轉大人！走春必遊「花在彰化」20歲 大年初一溪州公園見

彰化是花的故鄉，走出家門到戶外曬太陽、賞花讓心情美麗，是再平凡不過的幸福了！（記者張聰秋攝）

再過兩週就是農曆「馬年」春節，今年9天假期想好去哪裡走春了嗎？彰化縣年度盛事「花在彰化」今年（2026）邁入第20周年，這項從2007年開辦，如今已從當年的青澀模樣「轉大人」，成為全台民眾春節必看的賞花首選，今年將於大年初一（2月17日）至年十三（3月1日）每天早上9點至晚上6點在溪州公園免費入場，縣府邀請大家一起來賞花、逛市集、享受新春嘉年華！

2007年縣府首度在溪州公園推出造型花豬展與農特產品展售，為期8天吸引逾14萬人次參觀，搭配春節假期推廣在地花卉產業。此後每年農曆新年初一至元宵節舉辦，免費入園，結合花卉展覽、燈會與互動體驗，成為縣府行銷彰化花卉的走春活動。過去19年累計吸引千萬人潮，去年（2025）以「花繪城事」為主題，更創113萬人次新高。

請繼續往下閱讀...

縣府宣布今年以「花城時旅」為主題，邀請民眾走讀彰化20年來的城市變化，策展主軸不僅強調視覺上的萬紫千紅，更融入了「時間」與「旅行」的意涵，讓民眾走讀彰化20年來的城市變化。

為了歡慶20歲生日，園區在設計上融入更多永續概念，並提供趣味感十足的互動花卉藝術，適合全家大小一同拍照打卡，更有主題活動與假日演出，讓遊客在賞花之餘，也能透過手作、市集與生態導覽，領略在地農業特色。

去年（2025）走春盛會「花在彰化」以「花繪城事」為主題，創下113萬人次新高。今年邁入第20年，20歲轉大人，活動精彩可期。（縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法